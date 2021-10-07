10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить

437
49
Каждый автопроизводитель, время от времени, дает волю своим дизайнерам для создания концептуальных моделей. По большому счету они служат для привлечения внимания к бренду. Немногие из концептов доходят до серийного производство, большинство из них просто забывается. Вот некоторые из них.
Chevrolet Astro III
Разработанный так, чтобы выглядеть как реактивный самолет, концепт Astro III больше похож на дорожный истребитель, и эта тема не заканчивается только на его внешнем виде.
×
Дебютировавший в 1969 году, Astro III должен был стать высокопроизводительным автомобилем будущего. Для достижения этой цели Astro III был оснащен полноценным реактивным двигателем. Также тема истребителя коснулась салона и поднимающейся кабины с механическим приводом. Несмотря на то, что Astro III мало кто помнит, он был, пожалуй, самой крутым концептом конца 60-х годов.
Plymouth Slingshot
Slingshot, возможно, самый уникально выглядящий концепт-кар 80-х годов, дебютировал в 1988 году и был призван привлечь более молодую аудиторию к серийным автомобилям Plymouth своим футуристическим и совершенно безумным стилем.
Плимут сотрудничал со студентами университета, чтобы разработать дизайн Slingshot, что привело к его уникальному дизайну. Из обычного тут только установленный сзади двигатель с турбонаддувом. А вот дизайн и сегодня выглядит уникальным и футуристическим.
Oldsmobile Incas
Разработанный ателье Italdesign, Incas был впервые показан в 1986 году и призван вдохновить бренд на будущее. Информации об автомобиле немного, но известно, что он использовал двигатель Quad 4 GM, дебютировавший в их серийных автомобилях вскоре после этого концепта.
Что действительно привлекает внимание, так это его интерьер. У концептуальных автомобилей, как правило, чувствуется свобода действий в дизайне интерьера, но Incas был на другом уровне. Обладал стилем, напоминающим научно-фантастический космический корабль. Одно только рулевое колесо делает Incas совершенно потрясающими, но такие штрихи, как приборная панель и двери в форме крыла чайки, делают его совершенно уникальным.
Ghia Action
Доводя до логической крайности стиль клина, который был популярен в 70-х, Action был представлен в 1978 году и удивлял своей необычной внешностью.
В то время как клиновидная форма привлекает много внимания, двигатель, несомненно, привлекал больше, поскольку Ghia Action приводился в движение двигателем Ford Formula 1, установленным в задней части. Множество дополнительных деталей, таких как закрытые задние колеса и плоская задняя часть, вместе делают Action одним из самых уникальных и запоминающихся автомобилей, когда-либо созданных.
Rinspeed X-Trem
Компания известна в основном тем, что производит сумасшедшие малосерийные автомобили. Rinspeed достигла пика своего безумия с концептом X-Trem. Дебютировавший в 1999 году, X-Trem задумывался как пикап с действительно уникальным стилем и особенностями.
Есть одна особенность, X-Trem перевозит в задней части небольшое судно на воздушной подушке для развлечений на пляже, также может перевозить платформу с мотоциклом и гидроциклом. Еще более безумно то, что черные детали на кузове представляют собой встроенный кран, предназначенный для подъема этого судна или платформы. Еще больше веселья добавляет двигатель V8 от Mercedes мощностью 347 л.с., что делает его достаточно быстрым для такого дикого дизайна.
Peugeot Hoggar
Разработанный как багги для пустыни, Hoggar так и остался концептом, хотя багги его язык не поворачивается назвать. Сам по себе необычный дизайн сочетает в себе стиль Peugeot того времени с урезанной конструкцией внедорожного багги.
Представленный в 2003 году, Hoggar обладает серьезными внедорожными характеристиками благодаря усовершенствованной подвеске. Еще более интересным является то, что Hoggar приводится в движение двумя отдельными дизельными двигателями, что дает ему впечатляющую мощность в 360 л.с. и отличную топливную экономичность. Но помимо внешнего вида, Hoggar выглядит как отличный способ провести выходные на бездорожье.
Peugeot Proxima
В то время как Hoggar был довольно необычным, самый безумный концепт Peugeot появился в 80-х годах. Этот концепт, получивший название Proxima, был представлен в 1986 году и нес в себе целый ряд передовых технологий того времени.
Но самым ярким аспектом Проксимы является интерьер. 80-е были сумасшедшим временем для концепт-каров, но Proxima - лучший выбор для самого безумного интерьера, возможно, всех времен. Вы только посмотрите на это, стиль прямо из научно-фантастического фильма, а внешний вид продолжает тему с некоторыми необычными решениями.
Renault EZ-Ultimo
Более поздний концепт Renault EZ-Ultimo дебютировал в 2018 году с акцентом на будущее самих автомобилей. Сейчас такой автомобиль воспринимается неоднозначно, но и EZ-Ultimo показывает, какие транспортные средства могут быть в будущем.
EZ-Ultimo - это роскошный автономный автомобиль с великолепным интерьером и футуристическим экстерьером, сочетающий в себе непревзойденную роскошь и удобство автономного вождения. На данный момент в нем используется электродвигатель.
Subaru B9 Scrambler
B9 Scrambler был попыткой Subaru создать гибридный спортивный автомобиль, более чем за десять лет до того, как такие автомобили стали популярными.
B9 Scrambler, развивающий мощность 270 л.с. с гибридной трансмиссией, дебютировал в 2003 году и обладал множеством передовых функций, таких как самовыравнивающаяся пневмоподвеска. Но дизайн также выделяется своей уникальностью, сочетая традиционный стиль родстера с предполагаемым видением будущего Subaru.
BMW GINA
На первый взгляд, GINA выглядит как вполне нормальный концепт-кар, но уникальность GINA в том из чего она сделана. Представленный в 2008 году, концепт выделялся по одной очень веской причине.
Причина кроется в самом корпусе, полностью сделанном из ткани, которая натянута на алюминиевую раму. Некоторые элементы алюминиевой рамы можно изменять с помощью небольших гидравлических установок. Таким образом, форма автомобиля может изменятся, хотя и незначительно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
- Первый товарный суперкар Sorpasso, дизайн которого разрабатывает сам покупатель
- Lamborghini Athon — удивительный, но забытый концепт-кар 1980 года
- Электрокар Pony EV, как дань уважения первому массовому автомобилю марки Hyundai
- Уникальные прототипы Lada ржавеют под открытым небом в Тольятти
17
Понравилось17
Новости партнёров