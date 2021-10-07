10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить

Есть одна особенность, X-Trem перевозит в задней части небольшое судно на воздушной подушке для развлечений на пляже, также может перевозить платформу с мотоциклом и гидроциклом. Еще более безумно то, что черные детали на кузове представляют собой встроенный кран, предназначенный для подъема этого судна или платформы. Еще больше веселья добавляет двигатель V8 от Mercedes мощностью 347 л.с., что делает его достаточно быстрым для такого дикого дизайна.