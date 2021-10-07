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10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить

10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить (49 фото)

Автор:
07 октября 2021 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт   концепт-кар   
437
49
Каждый автопроизводитель, время от времени, дает волю своим дизайнерам для создания концептуальных моделей. По большому счету они служат для привлечения внимания к бренду. Немногие из концептов доходят до серийного производство, большинство из них просто забывается. Вот некоторые из них.
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Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт   концепт-кар   
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