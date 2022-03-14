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Авария дня. В Оренбургской области водитель «Мерседес» сбил женщину

Авария дня. В Оренбургской области водитель «Мерседес» сбил женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   
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В Бузулуке 30-летний водитель Mercedes на огромной скорости сбил 28-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу вместе с дочерью.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   
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7  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Вот что у п-дора в голове? Просто убил. А ведь на суде скулить будет, что случайно, не хотел, семеро по лавкам и прочее.
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868
svarog19692007 37 минут назад
Тысячи таких случаев !
И ни чему не учатся наши пешеходы ! Три секунды , пропусти идиота , ведь наверняка слышно было машину . Свою жену приучил капюшон снимать , когда переходит дорогу .
Сколько датут , пять-семь лет ? Через три-четыре года по УДо, на свободу .
А ребенок без матери . Вот если бы лет на десять , да алименты дитю платить !
Сам пешеход , и ВСЕГДА смотрю , не летит недалеко от перехода "водятел" .
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
Понарожают [мат], палюбому синий либо обдолбанный.
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11k
Cornho Час назад
Бл., это п...ец! Других слов у меня нет!
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4k
Egoro 2 часа назад
ублюдок
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12k
Александр 2 часа назад
Вот же урод
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