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В Бузулуке 30-летний водитель Mercedes на огромной скорости сбил 28-летнюю местную жительницу. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу вместе с дочерью.
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И ни чему не учатся наши пешеходы ! Три секунды , пропусти идиота , ведь наверняка слышно было машину . Свою жену приучил капюшон снимать , когда переходит дорогу .
Сколько датут , пять-семь лет ? Через три-четыре года по УДо, на свободу .
А ребенок без матери . Вот если бы лет на десять , да алименты дитю платить !
Сам пешеход , и ВСЕГДА смотрю , не летит недалеко от перехода "водятел" .