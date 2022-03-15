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Журналист стал свидетелем аварии во время репортажа о другом ДТП

Журналист стал свидетелем аварии во время репортажа о другом ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Лос-Анджелес   США   авария   видео   дтп   
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Корреспондент телеканала KTLA вёл прямой репортаж с места ДТП с летальным исходом на юге Лос-Анджелеса, когда стал свидетелем новой аварии. Один из проезжавших мимо автомобилей врезался в другую машину и уехал.
После произошедшего члены съемочной группы позвонили в службу 911, чтобы сообщить об аварии. Прибывшие на место стражи правопорядка сообщили, что лихач, скорее всего, был причастен к другому преступлению и на момент ДТП пытался скрыться.

Источник:

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Метки: Лос-Анджелес   США   авария   видео   дтп   
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homerchik 36 минут назад
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Krasava

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