30 случаев, когда автовладельцы решили сделать апгрейд железного коня, а получилось черт те что

Если раньше человека встречают по одежке, то теперь - по машине. Некоторые люди предпочитают старые автомобили, другие готовы только на новенькие блестящие авто. Но есть целая категория энтузиастов, которые настолько хотят, чтобы их машина выделялась, что решаются самые причудливые улучшения своих железных коней

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"Считайте это крыло белым" 0 Источник:

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Молния Маккуин, это ты? 0 Источник:

Дедушка Валл-И 0 Источник:

Я автобус, только маленький! 0 Источник:

Бабушка приехала! 0 Источник:

"Я инженер в автомобилестроении. Сегодня мой последний день на старой работе. Вот так меня поздравили коллеги" 0 Источник:

"Это было нелегко, но я ее покрасил, как мечтал!" 0 Источник:

Вот такой дом на колесах 0 Источник:

Кожаный салон, говорили они 0 Источник:

А вот и хлебушек 0 Источник:

А точно стальные? 0 Источник:

Свадебный кортеж: сопровождение 0 Источник:

Какая подушка безопасности? 0 Источник:

На втором этаже 0 Источник:

Олдовый ас 0 Источник:

Фургон эколога 0 Источник:

Пламенеющая автоготика 0 Источник:

"Я разбил две "Тойоты Приус" и соединил остатки в одну. Каково?" 0 Источник:

Авто баскетболиста 0 Источник:

Мой друг смотрит на тебя! 0 Источник:

Так вот ты какой, народный автомобиль! 0 Источник:

Тяни-толкай 0 Источник:

Всегда Кока-кола! 0 Источник:

Привет, сосед! 0 Источник:

Светский парень 0 Источник:

Буль Дизель... ой, то есть, Буль Дозер! 0 Источник:

Тачка экоактивиста 0 Источник:

Все свое ношу с собой 0 Источник:

Два в одном 0 Источник: