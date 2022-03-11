30 случаев, когда автовладельцы решили сделать апгрейд железного коня, а получилось черт те что

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Если раньше человека встречают по одежке, то теперь - по машине. Некоторые люди предпочитают старые автомобили, другие готовы только на новенькие блестящие авто. Но есть целая категория энтузиастов, которые настолько хотят, чтобы их машина выделялась, что решаются самые причудливые улучшения своих железных коней
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"Я инженер в автомобилестроении. Сегодня мой последний день на старой работе. Вот так меня поздравили коллеги"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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