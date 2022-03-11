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30 случаев, когда автовладельцы решили сделать апгрейд железного коня, а получилось черт те что

30 случаев, когда автовладельцы решили сделать апгрейд железного коня, а получилось черт те что (31 фото)

Автор:
11 марта 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авто   автомобили   автоюмор   забавно   смешно   странные люди   удивительное рядом   
877
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Если раньше человека встречают по одежке, то теперь - по машине. Некоторые люди предпочитают старые автомобили, другие готовы только на новенькие блестящие авто. Но есть целая категория энтузиастов, которые настолько хотят, чтобы их машина выделялась, что решаются самые причудливые улучшения своих железных коней
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   авто   автомобили   автоюмор   забавно   смешно   странные люди   удивительное рядом   
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5  комментариев
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Divergent?!? Час назад
"Считайте это крыло белым" - прикол потерян при переводе.

"Эта панель считает себя СИНЕЙ" :)
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Motorola 3 минуты назад
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721
Андрей 16 минут назад
Кожаный диван крутой. Я бы прокатился.
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68k
Viktor Час назад
Дык оно и так белое!

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