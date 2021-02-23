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Работа автомеханика полна неожиданностей

Работа автомеханика полна неожиданностей (36 фото)

Автор:
23 февраля 2021 11:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомеханик   автомобили   забавно   неожиданность   ремонт авто   смешно   сюрприз   
1970
36
Работа автомеханика - это сплошные сюрпризы! Иногда мастерам даже приходится фотографировать эпизоды из ремзоны - а то еще решат, что обманываешь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомеханик   автомобили   забавно   неожиданность   ремонт авто   смешно   сюрприз   
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891
Шурман Час назад
41одна Карл штука км , такого эффекта не будет ни когда , у моей жены машина прошла 50 штук км за 4года за это время сменили 3 раза масло , сам лично видел какого цвета оно , это просто просто промыли двигатель :)
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48
Роман Шурман 37 минут назад
Читай внимательнее - 41 км за год! Не тыс. км, а просто 41 км! А так - да, дед молодец. Регламент соблюдает! Замена масла строго раз в год, вне зависимости от пробега.
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15k
Пронька Грезной 5 минут назад
"Машина месяц простояла без движения на жаре. Вот результат"
Наверное, для автора станет откровением, что двигатель в нормальном режиме нагревается до гораздо более высокой температуры. Даже в мороз. Интересно, какой температуры была та "жара"? Купил фуфловое масло - так скажи сразу, что ты лох.
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1k
lekha-fil 23 минуты назад
""Она забыла отпустить ручник. Приехала с жалобой на то, что машина МЕЖДЕННО(!!!) разгоняется" - Твою ж мать. Детский сад на сайте.
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7k
Саша Смирнов lekha-fil 4 минуты назад
Почему сразу "детский сад"? У меня так тоже было однажды. Приехал по поводу плохого аккумулятора к дилерам этих аккумов. Они проверили его тестером, типа "сильно разряжен, а так, в порядке". Ладно. Помогите завести с толкача. Я с парнем пытаемся как-то разогнать авто, чтобы потом дёрнуть передачу и завестись. Ну очень тяжело разгонялась и почти сразу останавливалась. Но всё равно завели движок. Потом смотрю, забыл снять с ручника.
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1k
lekha-fil Полчаса назад
"Я так и не сумел объяснить этому пенсионеру, что не нужно менять масло в машине через год, если ты за этот год проехал 41 километр" - Масло меняют по пробегу или раз в год. Школота.
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3k
ZmeyUA Полчаса назад
Мама с папой и дочкой приходят в салон покупать машину (Тойоту).

Я ставлю сигналку и музыку в своем тёплом боксе. Узнают - сколько времени надо? Полтора часа. Дочка остается со мной, мама с папой уходят.

Девчонке на вид лет 15...16. Симпатичная. Сидит, мается. Спрашиваю - хочешь помочь? Она: Запросто. Снимает куртку, я даю её чистый комбез. Одевает и залезает внутрь с лампой (просил посветить).

С помощницей все сделали за час. Сидим - пьем чай с печенюшками. Из Тойоты гремит музыка... Релакс!
Приходят папа с мамой и смотрят на свое чудо в комбезе и со сломанным ногтем (но довольное!)

Я открываю ворота - девица прыгает за руль и выгоняет машину. Идет переодеваться. Я спрашиваю - наверное уже с 18-ти сама ездить будешь?
Девица - а мне сегодня 18 и машина - мой подарок.
ЗАНАВЕС!
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103k
БрОдЯгА 52 минуты назад
Затычка каждой дырке
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4k
fin4all Час назад
Это не месяц без движения, это не менее 50 тысяч без замены масла.
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7k
Cornho fin4all 23 минуты назад
Хорошо, уточним-конкретизируем. Я говорю о СИНТЕТИЧЕСКОМ масле в ИСПРАВНОМ двигателе.
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7k
Alex Djeff fin4all 17 минут назад
Это прокладке блока цилиндров трындец. Охлаждающая жидкость попадает в масло и взбивается в "майонез".
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4k
fin4all Cornho 14 минут назад
Хорошо. А я говорил "не менее 50 тыс" :) И вообще, пора мне шашлык жарить! А то салаты девчонки уже почти настрогали...
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7k
Cornho fin4all 12 минут назад
Блин, так что ж вы здесь время на всякую фигню теряете?! Бегите к столу, приятного аппетита!
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144
робт fin4all 10 минут назад
скорей в маслогорловину тупо залили нечто другое и масло свернулось
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15k
Robin Hood Час назад
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45k
Albert GER Robin Hood 3 минуты назад
Я тоже не понял зачем он разбирал машину, а не кролика.
Пендосы, сэр...
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