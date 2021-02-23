Работа автомеханика полна неожиданностей

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Работа автомеханика - это сплошные сюрпризы! Иногда мастерам даже приходится фотографировать эпизоды из ремзоны - а то еще решат, что обманываешь!
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"Пришлось отказать клиенту в просьбе положить запаску на место, когда увидел в багажнике два монолитных бетонных шара"
"Завтра у нас в штате заморозки и гололед. Предупреждаю клиента, в ответ - "Ой, вот только не надо мне впаривать вашу резину!"
"Клиент пожаловался на запах бензина в салоне. Под капотом чисто, зато в багажнике - под завязку канистр с бензином. Это только половина!"
"Я так и не сумел объяснить этому пенсионеру, что не нужно менять масло в машине через год, если ты за этот год проехал 41 километр"
"Клиент установил аккумулятор не того размера, попытался с размаху закрыть капот и пробил его. Теперь я видел все!"
"Дилер отдал Mazdaspeed 3 на тест-драйв пацану, который никогда не водил машину с ручной коробкой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наверное, для автора станет откровением, что двигатель в нормальном режиме нагревается до гораздо более высокой температуры. Даже в мороз. Интересно, какой температуры была та "жара"? Купил фуфловое масло - так скажи сразу, что ты лох.
Я ставлю сигналку и музыку в своем тёплом боксе. Узнают - сколько времени надо? Полтора часа. Дочка остается со мной, мама с папой уходят.
Девчонке на вид лет 15...16. Симпатичная. Сидит, мается. Спрашиваю - хочешь помочь? Она: Запросто. Снимает куртку, я даю её чистый комбез. Одевает и залезает внутрь с лампой (просил посветить).
С помощницей все сделали за час. Сидим - пьем чай с печенюшками. Из Тойоты гремит музыка... Релакс!
Приходят папа с мамой и смотрят на свое чудо в комбезе и со сломанным ногтем (но довольное!)
Я открываю ворота - девица прыгает за руль и выгоняет машину. Идет переодеваться. Я спрашиваю - наверное уже с 18-ти сама ездить будешь?
Девица - а мне сегодня 18 и машина - мой подарок.
ЗАНАВЕС!
Пендосы, сэр...