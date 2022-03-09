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Поворот во двор не глядя через сплошную линию привёл к ДТП

Поворот во двор не глядя через сплошную линию привёл к ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   не уступил   
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В Вологде водитель хэтчбека поворачивал налево и из-за стоящего автобуса не заметил встречный кроссовер.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   не уступил   
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3  комментария
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Алексей 4 минуты назад
Автобус стоит потому что ему налево по стрелке надо (она не горит)
А [мат] вообще там через двойную сплошную махнул
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1k
Вадим Курбатов 41 минуту назад
Сколько мотоциклистов убили и покалечили такие вот долбо*бы!?
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44k
dima423 2 часа назад
Интересно а чего автобус там стоял так долго?) косвенной причиной конечно стал он... а основной естественно поворачивающий)
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