Поворот во двор не глядя через сплошную линию привёл к ДТП

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В Вологде водитель хэтчбека поворачивал налево и из-за стоящего автобуса не заметил встречный кроссовер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А [мат] вообще там через двойную сплошную махнул