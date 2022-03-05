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Стоило ехать помедленнее: ДТП на заснеженной трассе в Белгородской области

Стоило ехать помедленнее: ДТП на заснеженной трассе в Белгородской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   снегопад   
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На трассе из-за припаркованной фуры произошло ДТП. Водитель автомобиля с регистратором не успел затормозить и протаранил «Жигули».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   снегопад   

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11  комментариев
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Припаркованная фура - вообще не причина ДТП. Причины две: мудак на фуре, не уступивший дорогу и выпершийся на встречку, и дебил, который на скользкой трассе на лету в глаза долбится.
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20k
Евгений 15 минут назад
Была у меня Копейка, покупал резину Yokohama A-Drive. Товарищ один говорит мне: - Зачем ты на Копейку хорошую резину покупаешь?
Я ему: - Я не для машины её покупаю, а для себя, для своей безопасности.
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20k
BiZ Час назад
у чувака кроме семеры ничего и нет. и попал в замес дебилов. со всех сторон прилетело. нет больше семеры..
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8k
Hunson Abadeer Час назад
бинго
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719
Paul Wood Час назад
Регистратор для этого и ставился что бы такой видос в сеть запилить.
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43k
dima423 2 часа назад
Ну как так то? первая же мыль взять правее, максимум аккуратненько в кювет ушел бы
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7k
Лещ 2 часа назад
Автор сам протаранил в зад Жигу, да ещё членоносит всех вокруг))
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5
чахлик невмерущий 3 часа назад
Пропагандонов нужно менньше слушать,а больше на дорогу смотреть!
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