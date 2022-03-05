Стоило ехать помедленнее: ДТП на заснеженной трассе в Белгородской области

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На трассе из-за припаркованной фуры произошло ДТП. Водитель автомобиля с регистратором не успел затормозить и протаранил «Жигули».
Присутствует ненормативная лексика!
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Я ему: - Я не для машины её покупаю, а для себя, для своей безопасности.