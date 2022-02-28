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В Адлерском районе города Сочи водитель легкового автомобиля Renault хотел развернуться и столкнулся с попутным грузовиком «Shacman». Водитель грузовика попытался отвернуть на встречную полосу и снёс два припаркованных автомобиля.
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Один из легковых автомобилей автомобиль оказался полностью уничтожен. Его водитель умер на месте аварии.
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Рено не оправдываю, считаю, что бить надо было прямо, даже если в место водителя как в данном случае. Но и грузовик удивительный урод.