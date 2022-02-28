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Авария дня. В Сочи в массовом ДТП погиб водитель припаркованного автомобиля

Авария дня. В Сочи в массовом ДТП погиб водитель припаркованного автомобиля (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 февраля 2022 10:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Адлерском районе города Сочи водитель легкового автомобиля Renault хотел развернуться и столкнулся с попутным грузовиком «Shacman». Водитель грузовика попытался отвернуть на встречную полосу и снёс два припаркованных автомобиля.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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22k
Matrosskin 3 часа назад
Вот куда ты, блд, сука баранку крутишь на встречку, Шумахер ? Ну жми ты тормоз, тем более с такой массой. Размесил бы реношку - да и пофиг, это проблемы реношки. А так убил невиновного человека
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1k
АлексЮстасу 46 минут назад
Пидреношник - хотел развернуться с крайней правой да через сплошную. Таких надо записывать в нацики и на месте пристреливать.
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5k
fin4all 2 часа назад
Хорошо, что реношку зацепил. Есть шанс свалить на нее по закону.
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2k
Максим Максимов 2 часа назад
ну на Рено - откровенный дол60@б. Грузовику надо было бить именно этого у6людка, а не сворачивать. Да уж если и сворачивать, то гораздо круче забирать влево: ЙУХ с ним - завалился бы на бок, но человека б не убил
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6k
Максим 3 часа назад
Всегда удивляла тяга долб-бов выруливать на встречную полосу. Перед тобой виновник будущего ДТП? Нет! Надо сделать всё возможное, что бы виновный не пострадал, а невиновный получил максимальный урон.
Рено не оправдываю, считаю, что бить надо было прямо, даже если в место водителя как в данном случае. Но и грузовик удивительный урод.
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7k
Шурави 3 часа назад
Однозначно рено виновато, но ведь в грузовике должен сидеть профессионал с опытом, такой не вывернул бы на встречку.
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14k
Вася 3 часа назад
чо за долбо.ё.бина была на рено ???
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