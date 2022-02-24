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Под Ярославлем водитель «ГАЗели» едва не сбил пешеходов и столкнулся с хэтчбеком

Под Ярославлем водитель «ГАЗели» едва не сбил пешеходов и столкнулся с хэтчбеком (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   на красный   пешеходный переход   
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В Тутаеве на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей 66-летний водитель «ГАЗели» попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль «Пежо».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   на красный   пешеходный переход   
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3  комментария
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Alex75r 3 часа назад
Тот случай когда хоть один пешеход знал про свою обязанность быть внимательным на дороге и возможно спас от ДТП ещё двух. А у газели видимо тормоза накрылись, потому то он уворачивался, а не тормозил.
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Бендер Родригес 3 часа назад
Видимо в глаза долбился, не видел ничего..
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