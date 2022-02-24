Под Ярославлем водитель «ГАЗели» едва не сбил пешеходов и столкнулся с хэтчбеком

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В Тутаеве на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей 66-летний водитель «ГАЗели» попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль «Пежо».
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