Водитель Mitsubishi проскакивал перекрёсток на «жёлтый» и столкнулся с поворачивающим автомобилем

Юрий сообщает:



"Всем доброго времени суток! Театру им. А.С. Пушкина посвящается... И так! Время и даты реальные, герои в машинах! Чудесное зимнее утро. На заре, лёгкий гололёд, зелёный свет и понеслись! Звук приглушён, дабы публику не шокировать. Каждому водителю на свой лексикон к размышлению.



Ну немного от себя. Хочется передать привет водителю БМВ! Очень красивая, новая, мощная тачка. Резина и тормоза отменные! Но если не будешь смотреть в зеркало заднего вида прежде, чем воспользоваться тормозами, то будет ещё и мятая. Честно сказать, неожиданный манёвр даже для меня - водителя со стажем 17 лет. Естественно люди иногда останавливаются перед зелёным светом, когда остаётся мало времени проехать перекрёсток. Обычно это никуда не торопящиеся люди в правом ряду, иногда в левом при повороте, но никто до сегодняшнего дня не делал это путём экстренного торможения! Манера езды немного пугающая честно говоря! Вроде бы навалил с перекрёстка, забывая про скоростной режим, но вдруг решил на зелёный как вкопанный встать... в ЛЕВОМ ряду!!! Но собственно хочется сказать "спасибо", что таким образом, я попал в первый ряд второго акта театрального представления...."