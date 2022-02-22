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Водитель Mitsubishi проскакивал перекрёсток на «жёлтый» и столкнулся с поворачивающим автомобилем

Водитель Mitsubishi проскакивал перекрёсток на «жёлтый» и столкнулся с поворачивающим автомобилем (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 февраля 2022 13:26
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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На перекрёстке в Магнитогорске водитель Mitsubishi Carisma столкнулся с поворачивающим Hyundai Accent и вылетел с проезжей части, пробив ограждение.

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Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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Олег

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