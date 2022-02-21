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Он же включил поворотник! ДТП с автомобилем каршеринга в Москве

Он же включил поворотник! ДТП с автомобилем каршеринга в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   каршеринг   
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Водитель арендованной "Шкоды" решил повернуть налево с правого ряда даже не удосужившись посмотреть в зеркала.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   каршеринг   
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10  комментариев
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6k
Максим Час назад
Ну что же, Яндекс вроде в районе 30 тысяч берет за ДТП по вине водителя.
Я вот против каршеринга, слишком легкий доступ для водителей без опыта и ответственности. Едут как могут, машина то не своя, не жалко.
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2k
Ratibor 3 минуты назад
Это называется: я и так вправо принял что бы налево повернуть.... Днище па6ла...
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17k
DeniZZka 43 минуты назад
Интересно, его в школе истребителей учили так перестраиваться? Я не говорю о том, что после включения указателя поворота нужно в зеркало посмотреть. Сама техника выполнения маневра такая, будто он на противоположной стороне улицы увидел недруга, которого давно разыскивает, чтобы задавить.
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1k
Довер Иванович 51 минуту назад
Что перепрыгнуть через машину не мог?))))
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6k
Борис Карабанов Час назад
Василий с Ивановки как-то пришёл домой со школы, открыл с ноги дверь, поклал портфель и стал садить моркошку в огороде... Впрочем, это получится слишком длинная и слишком грустная история.
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27k
Vazari Час назад
Ух ты, Малая Тульская. Не так давно там сделали выделенку и повесили камеру. Теперь там подобные аварии раза три в неделю происходят.
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7k
Bartello Час назад
Янд Дра - что же это за таинственный каршеринг такой, ну и подкинул мне тытуб загадку))))
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