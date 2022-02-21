Он же включил поворотник! ДТП с автомобилем каршеринга в Москве

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Водитель арендованной "Шкоды" решил повернуть налево с правого ряда даже не удосужившись посмотреть в зеркала.
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Я вот против каршеринга, слишком легкий доступ для водителей без опыта и ответственности. Едут как могут, машина то не своя, не жалко.
Сам тоже сначала по зеркалам смотрю.