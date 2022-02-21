В Уфе под колёса автомобиля угодил восьмилетний мальчик

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Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, и был сбит автомобилем Skoda Rapid, которым управлял 48-летний уфимец.
По факту ДТП начато разбирательство.
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