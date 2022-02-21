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В Уфе под колёса автомобиля угодил восьмилетний мальчик

В Уфе под колёса автомобиля угодил восьмилетний мальчик (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2022 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, и был сбит автомобилем Skoda Rapid, которым управлял 48-летний уфимец.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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22  комментария
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6k
Максим 2 часа назад
Конечно ребенок безголовый, но водитель не мог не видеть ребенка на обочине. Я что-то привык ждать от пешеходов режима бессмертия.
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2k
Пластичный Дятел 10 минут назад
откуда прибежал второй пацан? не было ли это попыткой подставы?
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230
Александр мишковий 23 минуты назад
У нас в городе да и везде есть такие безмозглые дети и взрослые которые играют в такую игру успеть перебежать перед машиной наверно на слабо, сам видел как они несколько раз бегали туда сюда. Им везло быстро бегали.
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27k
Vazari Час назад
На мой взгляд, водитель сделал все, что в принципе возможно было предпринять. Ребенок кинулся внезапно,тормозить тут смысла не было вообще.
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13k
Ligov Час назад
Водитель попал ни за что...(
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185
eutace Ligov Час назад
попал за то, что управляет источником повышенной опасности. Он не знал что на дороге случаются неожиданности? Особенно с детьми. стариками и животными? Тем более в жилой зоне
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43k
dima423 2 часа назад
ребенок самоубийца?)
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