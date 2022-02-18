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Водитель решил не тормозить и поехал на встречную полосу бить «Жигуль»

Водитель решил не тормозить и поехал на встречную полосу бить «Жигуль» (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 13:37
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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В Моршанске водитель Hyundai Solaris избегал столкновения с разворачивающимся от обочины ВАЗ-2107 и выехал на встречную полосу. Столкновение всё же произошло, и теперь автор ролика недоволен решением ГИБДД.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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17  комментариев
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10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
жигавод хоть и муд.. но автор, если бы тормозил как предписывают пдд, избежал бы аварии, ибо в том месте где был удар жигуленок уже ушел с полосы практически. Надо было тормозить и не менять траектории и всё бы прошло норм или почти норм, но был бы виноват жигуль.

К тому же рег активно догонял жигуль в зоне действия сплошной(на посл. сек видео видно), мог бы и притормозить.
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35k
Нанук Паналык 12 минут назад
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1k
Лютый Дед 14 минут назад
Главнюки на дороге и не вспоминают про п10. 1 ампотом рыдают когда их виновными признают. Тут ещё и 2.5 вроде как.
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9k
Lilian 18 минут назад
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6k
Валѣнтиныч 18 минут назад
Да,чо уворачиваться? Форсаж и штурвал на себя!
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11k
Karelian Полчаса назад
"А ты не лётчик..."
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0
Umpa_lumpa 50 минут назад
Как только такие идиоты права получают?
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21k
Matrosskin 51 минуту назад
Ну и правильно . Может хоть теперь ПДД откроет да почитает хоть из интереса...
- Проводник, уважаемый, почему поезд стоит ?
- Корову сбили.
- Что, прям на путях стояла ?
- Сначала да, но в итоге только в коровнике догнали...
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−2
Алексей Гадолиев 51 минуту назад
Какой кошмар, зачем так гонять по дорогам? Никогда не понимал так называемых "гонщиков"
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−3
Юра Час назад
хахахахх, бесподобно, я бы на этих жигулях до Владивостока доехал
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37k
kalinser Час назад
Привет правам!Товарищ тоже уходил от лобового на встречку.
Получил в корму от вернувшегося в свой ряд мудня и лишился прав.
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5k
Roman Час назад
У меня под окнами такой деятель лошадь сбил. Тоже у встречной обочины только и догнал.
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−1
Валерия Час назад
Кошмар какой-то, своей жизни не жалко так ещё и других убить хочет
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5k
Core 2 часа назад
ну логично) можно только на тормоз жать, а рулем вертишь на свой страх и риск)
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