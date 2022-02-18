Водитель решил не тормозить и поехал на встречную полосу бить «Жигуль»

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В Моршанске водитель Hyundai Solaris избегал столкновения с разворачивающимся от обочины ВАЗ-2107 и выехал на встречную полосу. Столкновение всё же произошло, и теперь автор ролика недоволен решением ГИБДД.
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К тому же рег активно догонял жигуль в зоне действия сплошной(на посл. сек видео видно), мог бы и притормозить.
- Проводник, уважаемый, почему поезд стоит ?
- Корову сбили.
- Что, прям на путях стояла ?
- Сначала да, но в итоге только в коровнике догнали...
Получил в корму от вернувшегося в свой ряд мудня и лишился прав.
Дело было на закруглении дороги.Уходил довольно круто влево,оппонент перед столкновением,вырулил в свою полосу и ударил в правое заднее крыло.