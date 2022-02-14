Гроза калифорнийских хайвеев: легендарный патрульный автомобиль Ford Mustang CHP 1982 года выпуска

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В начале восьмидесятых правоохранительным органам из Солнечного штата стало понятно, что на службе больше не обойтись без быстрого автомобиля, который бы как минимум не уступал «заряженным» колесницам преступников и мог участвовать в погонях на высокой скорости.
Так появилась специальная версия Мустанга LX, укомплектованная механической 4-ступенчатой коробкой передач и модернизированным двухкарбюраторным V8 объёмом 5 литров (позднее стали доступны инжекторные модификации с 5-диапазонной «механикой»).
Вдобавок полицейские машины оснащались более производительными генераторами, увеличенными радиаторами, термостойкими шлангами из силикона, холодным впуском и совершенно иными шинами, рассчитанными на повышенные нагрузки.
По словам отставного офицера CHP (сокр. California Highway Patrol), оригинальные двигатели развивали всего 157 лошадиных сил, в то время как отдача доработанных моторов с непосредственным впрыском достигала внушительных 225. Это было заметно больше, чем у подавляющего количества других патрульных автомобилей, поэтому сотрудники чуть ли не дрались за возможность нести службу на столь мощной технике. И если дяденька не лукавит, то временами он разгонялся на такой машине почти до 290 километров в час! Правда, был один нюанс: система кондиционирования воздуха в салоне отключалась, когда стрелка спидометра переваливала за 160 — не самый приятный сюрприз для офицеров из жаркой Калифорнии, где температура летом нередко поднимается выше 40° по Цельсию.
Интересно, что несмотря на традиционную чёрно-белую цветовую схему, у новых машин Калифорнийской дорожно-патрульной службы не было привычной световой планки на крыше, поэтому их не всегда удавалось распознать в потоке. Водители часто выказывали недовольство тем, что попались (но мы то знаем, что на самом деле они матерились и осыпали офицеров проклятиями), потому что не успели вовремя разглядеть оказавшуюся поблизости полицейскую машину и сбавить скорость.
Вместо «люстры» у стремительных Мустангов из гаража CHP (читается как «Си-Эйч-Пи») были яркие прожекторы на передних стойках. И, конечно же, другое необходимое для работы оборудование: сирена, громоздкая радиостанция (которой наверняка было неудобно пользоваться на ходу в автомобилях с «ручной» коробкой передач), а также стойка для оружия, позволявшая разместить внутри дробовик и полуавтоматическую винтовку AR-15. Говорят, стойка крайне неудобно располагалась в тесной кабине, что нередко приводило к случайным выстрелам…
Первые служебные Форды оснащались самыми простыми штампованными колёсами из стали с декоративными колпаками. Позже им на смену пришли легкосплавные диски с отполированной до блеска поверхностью, но власти побоялись, что жители посчитают их слишком модными и приняли решение покрыть всё чёрной порошковой краской. Вместо привычной виниловой обивки сиденья затягивались тканью, которая требовала к себе больше внимания, но гораздо лучше подходила для жаркого местного климата.
Первые служебные Форды оснащались самыми простыми штампованными колёсами из стали с декоративными колпаками. Позже им на смену пришли легкосплавные диски с отполированной до блеска поверхностью, но власти побоялись, что жители посчитают их слишком модными и приняли решение покрыть всё чёрной порошковой краской. Вместо привычной виниловой обивки сиденья затягивались тканью, которая требовала к себе больше внимания, но гораздо лучше подходила для жаркого местного климата.
Главным недостатком нового Мустанга бывший офицер назвал двухдверный кузов, из-за чего полицейским приходилось находиться в более тесном контакте с арестованными, чем им бы этого хотелось. Подозреваемых часто усаживали на переднее пассажирское кресло или на задний ряд вместе со вторым сотрудником.
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