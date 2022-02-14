Гроза калифорнийских хайвеев: легендарный патрульный автомобиль Ford Mustang CHP 1982 года выпуска

Вместо «люстры» у стремительных Мустангов из гаража CHP (читается как «Си-Эйч-Пи») были яркие прожекторы на передних стойках. И, конечно же, другое необходимое для работы оборудование: сирена, громоздкая радиостанция (которой наверняка было неудобно пользоваться на ходу в автомобилях с «ручной» коробкой передач), а также стойка для оружия, позволявшая разместить внутри дробовик и полуавтоматическую винтовку AR-15. Говорят, стойка крайне неудобно располагалась в тесной кабине, что нередко приводило к случайным выстрелам…



Первые служебные Форды оснащались самыми простыми штампованными колёсами из стали с декоративными колпаками. Позже им на смену пришли легкосплавные диски с отполированной до блеска поверхностью, но власти побоялись, что жители посчитают их слишком модными и приняли решение покрыть всё чёрной порошковой краской. Вместо привычной виниловой обивки сиденья затягивались тканью, которая требовала к себе больше внимания, но гораздо лучше подходила для жаркого местного климата.