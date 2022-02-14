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Гроза калифорнийских хайвеев: легендарный патрульный автомобиль Ford Mustang CHP 1982 года выпуска

Гроза калифорнийских хайвеев: легендарный патрульный автомобиль Ford Mustang CHP 1982 года выпуска (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 10:43
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   авто   автомир   автомобили   полицейский автомобиль   
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В начале восьмидесятых правоохранительным органам из Солнечного штата стало понятно, что на службе больше не обойтись без быстрого автомобиля, который бы как минимум не уступал «заряженным» колесницам преступников и мог участвовать в погонях на высокой скорости.

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Метки: Ford   Ford Mustang   Mustang   авто   автомир   автомобили   полицейский автомобиль   
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