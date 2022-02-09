Неудачный разворот водителя «Мерседеса» с обочины

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В Ленинградской области водитель белого «Мерседеса» решил развернуться с обочины в неположенном месте и устроил небольшое ДТП.
Авторский пост
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