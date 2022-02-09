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Неудачный разворот водителя «Мерседеса» с обочины

Неудачный разворот водителя «Мерседеса» с обочины (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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В Ленинградской области водитель белого «Мерседеса» решил развернуться с обочины в неположенном месте и устроил небольшое ДТП.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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9  комментариев
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6k
Максим 4 часа назад
Ощущение, что водитель Мерседеса упорно искал ДТП. Старался как мог.
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7k
Neo 55 минут назад
прям как специально
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4k
Алексей 3 часа назад
А самое поганое-что менты могут признать обоюдку.
Якобы Рег не должен был менять полосу движения.
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19k
Serg2001 3 часа назад
"А за рулем олень... Какое невезение,
Везет на дачу он свою семью оленью"
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43k
dima423 4 часа назад
бл пистец...какой же тупой водила мерса...
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