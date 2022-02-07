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Опасный обгон под Ульяновском едва не привел к трагедии

Опасный обгон под Ульяновском едва не привел к трагедии (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   кювет   обгон   
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Водитель Chevrolet Aveo необдуманно пошел на обгон и чуть не столкнулся с двумя встречными автомобилями.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   кювет   обгон   
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17  комментариев
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
Рег однозначно крут. Все просек по зеркалам и спокойно принял меры чтобы не влипнуть и другим не навредить. Вот так ездят по настоящему крутые и опытные водилы.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 4 минуты назад
Встречный мудила в такую погоду только с включенными габаритами без ближнего света едет. Лампочки экономит?
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17
Николай Скобеев 19 минут назад
Немного непонятно почему в момент начала съёмки у рега скорость увеличивается, а непосредственно перед опасной ситуацией - уменьшается.

В ноябре ездил от Сызрани до Сурского (90% Ульяновская область), 4 раза на обгоне еле успевал из-за того, что обгоняемый давил тапку в пол, не давая обогнать. Все четверо с номерами 73 (173) передо мной достаточно долго ехали 70 и разгонялись до 100 в момент, когда я шёл на обгон.

Может это прикол такой у них?
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1k
Алексей Полчаса назад
а остановился - зря.
дорога скользкая. через минуту, в него может грузовик прилететь. убив тех кто на заднем сиденье. а гонсалес - видно что не пострадал. нехай в сугробе подумает куда спешил.
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7k
Лещ 41 минуту назад
Для тех кто не умеет управлять передним приводом.
Все маневру перестроения делаются с открытым газом!!! Ни в коем случае не прикрывать газ и не нажимать тормоз.
Если уже начался ритмический занос, а вы тупой, то нажимайте тормоз в момент, когда перед машины смотрит вправо. Уедете в правый кювет, спасётесь от встречки, если повезут, то даже остановитесь в своей полосе(обочине). Жмакать тормоз только когда перед смотрит вправо!
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4k
Stas Час назад
Выправляя автомобиль, успел мигнуть аварийкой - фига себе))) "Глупый, но культурный" - главное, чтобы так не написали на надгробии, и чтобы никого еще и за собой не увез с такими маневрами...
Главное правило: видишь снег, лед, максимальную опасность - гони что есть мощи...
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17
Николай Скобеев Stas 16 минут назад
Скорость высокая, на тормоз резко нажал, колёса заблокировались, автоматически включилась аварийка. У многих производителей есть такая фишка.
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17
Николай Скобеев Stas 9 минут назад
Могли сами воткнуть, вполне реализуемая опция. На шевроле круз есть в штатной комплектации.
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4
олег Час назад
Встречной этого чудика похоже увидел раньше чем он его и даже показал поворотником, что уходит на обочину. Молодцы спасли балбеса, может теперь он пересмотрит свое поведение на дороге.
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63k
физраствор. 2 часа назад
дай угадаю - иоб..ный гололед!!!!...
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14k
Объект реальности 2 часа назад
Я надеюсь рег тормознул чтобы всеч авеоводу.
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29k
Игорь 2 часа назад
Надеюсь регистратор остановился, чтоб помочь вытащить имбецила и отвезти на лоботомию.
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