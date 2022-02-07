Опасный обгон под Ульяновском едва не привел к трагедии

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Водитель Chevrolet Aveo необдуманно пошел на обгон и чуть не столкнулся с двумя встречными автомобилями.
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В ноябре ездил от Сызрани до Сурского (90% Ульяновская область), 4 раза на обгоне еле успевал из-за того, что обгоняемый давил тапку в пол, не давая обогнать. Все четверо с номерами 73 (173) передо мной достаточно долго ехали 70 и разгонялись до 100 в момент, когда я шёл на обгон.
Может это прикол такой у них?
дорога скользкая. через минуту, в него может грузовик прилететь. убив тех кто на заднем сиденье. а гонсалес - видно что не пострадал. нехай в сугробе подумает куда спешил.
Все маневру перестроения делаются с открытым газом!!! Ни в коем случае не прикрывать газ и не нажимать тормоз.
Если уже начался ритмический занос, а вы тупой, то нажимайте тормоз в момент, когда перед машины смотрит вправо. Уедете в правый кювет, спасётесь от встречки, если повезут, то даже остановитесь в своей полосе(обочине). Жмакать тормоз только когда перед смотрит вправо!
Главное правило: видишь снег, лед, максимальную опасность - гони что есть мощи...