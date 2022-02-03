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Меня всегда интересовало, как будут работать электромобили в Сибири. Наконец, получила ответ. Округ Нурланд на Крайнем Севере в Норвегии, потратил более полумиллиарда крон на 30 экологичных электрических автобусов, экологически чистые паромы и катера. О катерах в другой раз.
Желание быть во всем первыми и в этот раз подвело норвежцев. Такое впечатление создается, что главное - это первый выстрел - как сотрясение пробиркой Колина Пауэлла - не важно, что будет потом.
Все экологичные автобусы этой зимой в Будё встали. Вот удивится Илон Маск... А муниципалитет использует к тому же сдвоенные автобусы "гармошка". Всё шло хорошо, говорит "начальник транспортного отдела", пока совершенно неожиданно для Севера не пришла зима.
Все экологичные автобусы этой зимой в Будё встали. Вот удивится Илон Маск... А муниципалитет использует к тому же сдвоенные автобусы "гармошка". Всё шло хорошо, говорит "начальник транспортного отдела", пока совершенно неожиданно для Севера не пришла зима.
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Скользкие дороги, крутые подъемы привели к тому, что энергия тратилась очень быстро при проскальзывании колес. К тому же, при особо холодной погоде нужно подключать дополнительный обогрев салона.
От пассажиров начались жалобы, что автобус не останавливается на нужной остановке. Водитель объясняет, что если он остановится, то не сможет преодолеть подъем. Также пассажиры высаживались из салона из-за разрядки автобуса.
Народ считает 250 миллионов за автобус потрачены зря. "Начальнику транспортного отдела" пришлось выводить на маршруты дизельные автобусы. Они устали от хлопот с инновациями. В снежные дни вообще приходится прекращать автобусное движение.
Шины колес шипованные, но это не помогает. Странным прозвучал вопрос о цепях на колеса. Чтобы надеть цепи, нужно время. Где его взять при плотном графике движения. Ведь их потом надо еще и снять. Ставится вопрос о "посолке" дорог для движения электромобилей. Интересно, насколько экологична соль для природы?
От пассажиров начались жалобы, что автобус не останавливается на нужной остановке. Водитель объясняет, что если он остановится, то не сможет преодолеть подъем. Также пассажиры высаживались из салона из-за разрядки автобуса.
Народ считает 250 миллионов за автобус потрачены зря. "Начальнику транспортного отдела" пришлось выводить на маршруты дизельные автобусы. Они устали от хлопот с инновациями. В снежные дни вообще приходится прекращать автобусное движение.
Шины колес шипованные, но это не помогает. Странным прозвучал вопрос о цепях на колеса. Чтобы надеть цепи, нужно время. Где его взять при плотном графике движения. Ведь их потом надо еще и снять. Ставится вопрос о "посолке" дорог для движения электромобилей. Интересно, насколько экологична соль для природы?
А экологичные отчеты показывают, что дела идут в правильном направлении. Только мнение пассажиров я не увидела в статье.
Авторский пост
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Метки: авто дтп зеленая энергетика норвегия экология
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Сегодня уже выкладывал про Норвегию и экологичность
"Давно было подсчитано, что если с какого то дня ВСЕ АВТОМОБИЛИ (только автомобили, а не весь транспорт) перейдут на электричество, например, с завтрашнего дня, то мощности ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ электростанций не хватит не только поддерживать жизнь в жилищах, но разве что на половину всех авто.
"Электричество" в аккумуляторе вашего экологичного электромобиля не передается из страны розовых пони...
Хорошо быть непривитым среди 90% привитых, и детей СВОИХ в такой садик/школу отправлять.
Хорошо владеть электромобилем, когда 90% твоих соседей владеют "простым"."
Так мы обогреваемся этой зимой в Норвегии. Да и прошлая прошла так же. Справа моя буржуйка.
Я не вижу в настройках возможности связаться с техслужбой сайта. Проверяющие, напишите хотя бы в...
https://electrek.co/2021/09/23/norway-bans-gas-cars-in-2025-but-trends-point-toward-100-ev-sales-as-early-as-april/https://electrek.co/2021/09/23/norway-bans-gas-cars-in-2025-but-trends-point-toward-100-ev-sales-as-early-as-april/
Для тех кто в танке, поясняю, полный 100 процентный переход на электроавто, произойдет в Норвегии не к 2025 как было запланировано раннее, а уже в этом году в апреле! Уже в прошлом году доля электротранспорта состовляла 95 процентов...
Тупые вероятно норвеги, небось каждую зиму ведра свои толкают до гаража ? Или может все таки нет? Автор поста конечно открыл сенсационную информацию, в стране лежащей возле полярного круга случается гололед, и пара автобусов в местной деревне, не смогли выехать в рейс...
Ну вот же оно, явное доказательство полного провала электротранспорта!
Вообще позиция этой дамочки вызывает мягко говоря недоумение, живя в самой развитой и благополучной стране мира, она усердно ищет хоть маленькую, но ложечку дерьмеца, хочется спросить, если всё так ужастно в Норвегии, какого хрена вы там сидите?..
Вангую, что проблему тем или иным способом решат.
То ли график движения изменят, чтобы могли подзаряжать, то ли старые дизельные автобусы подключат, то ли батарейки помощнее прикупят... денег есть, а еще там у них традиция, кроме чем бюджет пилить, еще и дело делать.
А лучше - лошади. На них и ездите.
Настолько сильно, что иногда происходит вот такой маразм