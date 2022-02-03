Скользкие дороги, крутые подъемы привели к тому, что энергия тратилась очень быстро при проскальзывании колес. К тому же, при особо холодной погоде нужно подключать дополнительный обогрев салона.



От пассажиров начались жалобы, что автобус не останавливается на нужной остановке. Водитель объясняет, что если он остановится, то не сможет преодолеть подъем. Также пассажиры высаживались из салона из-за разрядки автобуса.



Народ считает 250 миллионов за автобус потрачены зря. "Начальнику транспортного отдела" пришлось выводить на маршруты дизельные автобусы. Они устали от хлопот с инновациями. В снежные дни вообще приходится прекращать автобусное движение.



Шины колес шипованные, но это не помогает. Странным прозвучал вопрос о цепях на колеса. Чтобы надеть цепи, нужно время. Где его взять при плотном графике движения. Ведь их потом надо еще и снять. Ставится вопрос о "посолке" дорог для движения электромобилей. Интересно, насколько экологична соль для природы?