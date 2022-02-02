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Подрезал «Дастер», «Нексия» въехала в сугроб, а виновата автомобилистка на «Гетце»

Подрезал «Дастер», «Нексия» въехала в сугроб, а виновата автомобилистка на «Гетце» (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   женщина за рулем   
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В Тюмени водитель Daewoo Nexia въехал в сугроб избегая столкновения с Renault Duster. В этот момент сзади двигалась девушка на Hyundai Getz, она не успела остановиться и протаранила «Нексию».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   женщина за рулем   
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16  комментариев
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
Так тут две аварии. В первой виноват Дастер, во второй Гетс.
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anpetrof 18 минут назад
Эта, на Гетце, заснула что ли? Времени объехать было вагон...
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7k
Игорь Полчаса назад
а ей что - медаль надо давать?
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Inter Полчаса назад
ну и дурак водитель нексии!! и да,водитель гетца будет виновен
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735
pinbalist Полчаса назад
Места между нексией и грантой вполне хватило бы чтобы гетц там проскочил. Но "не шмогла".
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1k
Viktor 48 минут назад
Дустера надо было ипашить в бочину - он был бы виноват .
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4k
Leonid Час назад
DUSTER и GETZ виноваты
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3k
Egoro 2 часа назад
Дустер всё спровоцировал, но именно "девушка на «Гетце»" устроила аварию.
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591
Киса Кацман 2 часа назад
Она вообще тормозила?
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