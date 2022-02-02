Подрезал «Дастер», «Нексия» въехала в сугроб, а виновата автомобилистка на «Гетце»

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В Тюмени водитель Daewoo Nexia въехал в сугроб избегая столкновения с Renault Duster. В этот момент сзади двигалась девушка на Hyundai Getz, она не успела остановиться и протаранила «Нексию».
Водителя «Дастера» догнали свидетели, но он все отрицал и не соглашался. Девушку на «Гетце» признали виновной в аварии.
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