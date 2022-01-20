Водитель ПАЗа избежал ДТП, развернув автобус на 180 градусов

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В Нижнем Новгороде водитель "четырнадцатой" создал аварийную ситуацию, вырулив на главную дорогу сразу в левую полосу. Водитель ПАЗика смог избежать столкновения.
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