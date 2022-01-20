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Водитель ПАЗа избежал ДТП, развернув автобус на 180 градусов

Водитель ПАЗа избежал ДТП, развернув автобус на 180 градусов (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 14:28
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   избежал столкновения   
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В Нижнем Новгороде водитель "четырнадцатой" создал аварийную ситуацию, вырулив на главную дорогу сразу в левую полосу. Водитель ПАЗика смог избежать столкновения.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   избежал столкновения   
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11  комментариев
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14k
Объект реальности 2 часа назад
Красиво получилось.
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15k
Booka1a 47 минут назад
да к херам такой риск. я бы просто лупанул ему в бочину и норм
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454
Трям Час назад
Эрон дон дон, йопта! ))
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1k
Anton Chigurh Час назад
вот это дрифт
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Павел Коваленко Час назад
интересно догнал водитель этого упыря на четырке?надо было догнать и руки переломать
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720
pnml11 Час назад
На Gifки пустят
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19k
Serg2001 2 часа назад
Если так и было задумано, то слов нет... король русского дрифта!... ) В любом случае молодчага с отменной реакцией!
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