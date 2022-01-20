В Петербурге водитель объезжал одно ДТП, а устроил другое

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Когда надо объехать небольшую аварию. Что тут может пойти не так?
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео глупое дтп дтп мелкое дтп
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второе правило: едешь по дороге - матери всех кругом))))
на аварию пялился ))))))))))