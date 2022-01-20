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В Петербурге водитель объезжал одно ДТП, а устроил другое

В Петербурге водитель объезжал одно ДТП, а устроил другое (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   мелкое дтп   
566
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Когда надо объехать небольшую аварию. Что тут может пойти не так?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   мелкое дтп   
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7  комментариев
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4k
Stas 2 часа назад
первое правило при ДТП: Сам косячишь - все виноваты и долбоны))))
второе правило: едешь по дороге - матери всех кругом))))
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1k
Андрей Лобанов 16 минут назад
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34k
Опаньки Час назад
так он же сам въехал в газелиста

на аварию пялился ))))))))))
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132
Нобол Вивифайн 2 часа назад
Про добрую волю и обязанность, очень точно подмечено.
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9k
antonium 2 часа назад
Правило трех Д для газелиста
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