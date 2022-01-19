Дисковые тормоза с вентиляцией: как инженеры Porsche навсегда изменили мир гонок?

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Как известно, гонщики из далёкого прошлого проигрывали вовсе не потому, что боялись посильнее надавить на педаль газа — с этим у отчаянных ребят с горючим вместо крови проблем уж точно никогда не было. Да и вопрос безопасности собственного здоровья стоял у спортсменов далеко не на первом месте.
Но даже тогда все понимали, что скорости и отваги недостаточно для того, чтобы обойти соперников и пересечь финишную черту быстрее. Ведь после длинного прямого участка, на котором можно будет выжать из мотора всё до последней капли, неизбежно последует поворот. А за ним второй, потом третий… Тот, кто не сможет вовремя сбавить темп и обогнуть причудливые изгибы трассы, отправится домой ни с чем. Или с множественными переломами.
В середине 20 века соревнования часто заканчивались авариями из-за того, что пилоты не могли вовремя остановиться. Даже инновационные дисковые тормоза очень быстро приходили в негодность, главным образом из-за высокой температуры, нередко превышавшей 500 градусов по Цельсию. В лучшем случае перегрев сказывался на их эффективности, в худшем — приводил к полному отказу и разрушению критически важных механизмов. Гонки часто проходили в дыму, пока инженеры Porsche не выдвинули одну революционную идею…
Европейцы из шестидесятых просто обожали гонки по холмам, и мало кто из автолюбителей тогда не слышал имя настоящего чемпиона и звезды мотоспорта Герхарда Миттера. Его можно было увидеть за рулём прототипа 906-8 Bergspyder — миниатюрного спортивного болида массой всего 570 килограммов с 8-цилиндровым «воздушником» мощностью 260 лошадиных сил и хитрой деталью, скрытой от посторонних глаз под передней осью автомобиля: тормозными дисками с двойными стенками.
Европейцы из шестидесятых просто обожали гонки по холмам, и мало кто из автолюбителей тогда не слышал имя настоящего чемпиона и звезды мотоспорта Герхарда Миттера. Его можно было увидеть за рулём прототипа 906-8 Bergspyder — миниатюрного спортивного болида массой всего 570 килограммов с 8-цилиндровым «воздушником» мощностью 260 лошадиных сил и хитрой деталью, скрытой от посторонних глаз под передней осью автомобиля: тормозными дисками с двойными стенками.
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После длительных испытаний специалисты из Штутгарта пришли к выводу, что для лучшего охлаждения высокопроизводительных тормозных дисков разумнее всего использовать несколько внутренних каналов, идущих от наружного края к центру. Таким образом им удалось обеспечить постоянную циркуляцию воздуха, заметно снизить рабочую температуру и сделать процесс замедления более постоянным. А значит, в попытках сбавить скорость Миттеру уже не нужно пробивать ногой дыру в полу машины! Теперь замедляться можно интенсивнее, позже и гораздо дольше — без титанических усилий со стороны пилота.
Спустя год после дебюта технология станет доступной покупателям серийной модели — стильного заднеприводного купе Porsche 911 S 1966 года выпуска, на котором я бы с удовольствием поездил и сейчас!
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