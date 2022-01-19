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Дисковые тормоза с вентиляцией: как инженеры Porsche навсегда изменили мир гонок?

Дисковые тормоза с вентиляцией: как инженеры Porsche навсегда изменили мир гонок? (5 фото)

Автор:
19 января 2022 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   автоспорт   тормоза   тормозной диск   
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Как известно, гонщики из далёкого прошлого проигрывали вовсе не потому, что боялись посильнее надавить на педаль газа — с этим у отчаянных ребят с горючим вместо крови проблем уж точно никогда не было. Да и вопрос безопасности собственного здоровья стоял у спортсменов далеко не на первом месте.
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Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   автоспорт   тормоза   тормозной диск   
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