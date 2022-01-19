Дисковые тормоза с вентиляцией: как инженеры Porsche навсегда изменили мир гонок?

В середине 20 века соревнования часто заканчивались авариями из-за того, что пилоты не могли вовремя остановиться. Даже инновационные дисковые тормоза очень быстро приходили в негодность, главным образом из-за высокой температуры, нередко превышавшей 500 градусов по Цельсию. В лучшем случае перегрев сказывался на их эффективности, в худшем — приводил к полному отказу и разрушению критически важных механизмов. Гонки часто проходили в дыму, пока инженеры Porsche не выдвинули одну революционную идею…



Европейцы из шестидесятых просто обожали гонки по холмам, и мало кто из автолюбителей тогда не слышал имя настоящего чемпиона и звезды мотоспорта Герхарда Миттера. Его можно было увидеть за рулём прототипа 906-8 Bergspyder — миниатюрного спортивного болида массой всего 570 килограммов с 8-цилиндровым «воздушником» мощностью 260 лошадиных сил и хитрой деталью, скрытой от посторонних глаз под передней осью автомобиля: тормозными дисками с двойными стенками.