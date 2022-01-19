Rayton Fissore LaForza — роскошный и удивительно дешевый итальянский внедорожник с V8

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Увлечение кроссоверами — относительно недавнее явление в истории автомобилестроения. Спортивные внедорожники — это еще более новая вещь, на самом деле получившая популярность только в последние 10-15 лет. Но еще в 1980-х создали то, что теперь считается первым в мире «спортивным внедорожником» — Rayton Fissore.
Какие итальянские кроссоверы мы знаем? В настоящее время известны Ламборгини Урус и Мазерати Леванте. В 80-х был так же добротный внедорожник Lamborghini LM002. Но ранее, на рынке появился люксовый внедорожник Rayton Fissore, который в наши дни почти никто не знает.
Немного истории. Rayton Fissore небольшое итальянское ателье, которое занималось производством кузовов для различных итальянских моделей. В 80-х годах ателье решило создать собственную модель внедорожника на шасси Ивеко, прямого конкурента Range Rover.
Первая их модель Rayton Fissore Magnum была представлена в 1984 году. Дизайн разработал известный американский автомобильный дизайнер Том Тьяарда. Magnum создавался для использования в армии и полиции, но чуть позже пришла идея создания роскошного внедорожника, который будет иметь те опции, которых не было у Ровера. Первым делом предлагались экономичные двигатели, что было особенно важно для европейского рынка, ну и отделка дорогими материалами(кожей и деревом). Кузова некоторых экземпляров были построены из стекловолокна, в остальных же пластиковыми были капот и крышка багажника.
Двигатели предлагались как бензиновые, так и дизельные. На европейском рынке по большей части использовался 2,4- и 2,5-литровые дизеля, мощностью 110-115 л.с. Привод полный. На выбор предлагались МКПП и АКПП. Модель выпускалась до 1998 года.
Через 4 года, для рынка Америки была представлена модель Rayton Fissore LaForza. Было модифицировано шасси и все механические узлы. Устанавливался двигатель Ford V8, объемом 5 литров и мощностью 225 л.с. Переделкой интерьера и экстерьера занималось ателье Пининфарина. В этой модели были изменены бамперы и задние фонари, решетка радиатора и передняя оптика. Американская версия сохранила дорогую отделку. С 1995 года в линейке появился двигатель V8 объемом 5,8 литра мощностью 280 л.с., а в 1998 году представили V8 объемом 6 литров мощностью 300 л.с. Привод полный, КПП механика или автомат. Модель выпускалась до 2003 года.
За 18 лет серийного производства выпущено 6000 экземпляров, из них 1200 для рынка США. В настоящее время, этот премиальный комфортабельный внедорожник ценности не имеет. На различных аукционах его можно приобрести за 10 000 долларов, причем в отличном состоянии.
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