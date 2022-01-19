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Rayton Fissore LaForza — роскошный и удивительно дешевый итальянский внедорожник с V8

Rayton Fissore LaForza — роскошный и удивительно дешевый итальянский внедорожник с V8 (29 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 09:53
Сообщество : Автомир
Метки: Rayton Fissore   suv   авто   автомир   автомобили   внедорожник   джип   
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Увлечение кроссоверами — относительно недавнее явление в истории автомобилестроения. Спортивные внедорожники — это еще более новая вещь, на самом деле получившая популярность только в последние 10-15 лет. Но еще в 1980-х создали то, что теперь считается первым в мире «спортивным внедорожником» — Rayton Fissore.

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Метки: Rayton Fissore   suv   авто   автомир   автомобили   внедорожник   джип   
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Glassy Полчаса назад
Как на УАЗике демпфер рулевой тяги, тут торчит трапеция ниже моста, на реальном бездорожье это все оторвется.

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