Rayton Fissore LaForza — роскошный и удивительно дешевый итальянский внедорожник с V8

Первая их модель Rayton Fissore Magnum была представлена в 1984 году. Дизайн разработал известный американский автомобильный дизайнер Том Тьяарда. Magnum создавался для использования в армии и полиции, но чуть позже пришла идея создания роскошного внедорожника, который будет иметь те опции, которых не было у Ровера. Первым делом предлагались экономичные двигатели, что было особенно важно для европейского рынка, ну и отделка дорогими материалами(кожей и деревом). Кузова некоторых экземпляров были построены из стекловолокна, в остальных же пластиковыми были капот и крышка багажника.