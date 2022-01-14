Белгородка выпала из «семёрки» в результате столкновения с другим автомобилем

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На перекрёстке улиц Будённого и Губкина столкнулись «Жигули» и Nissan. Пассажирка отечественной машины не была пристёгнута и выпала на дорогу.
Виновник ДТП выбежал из салона автомобиля, поднял пострадавшую и унёс с проезжей части. У девушки был шок, но обошлось без травм.
За рулём отечественного авто был 22-летний парень. Иномаркой управлял водитель 2001 года рождения.
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