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Белгородка выпала из «семёрки» в результате столкновения с другим автомобилем

Белгородка выпала из «семёрки» в результате столкновения с другим автомобилем (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   ремни безопасности   
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На перекрёстке улиц Будённого и Губкина столкнулись «Жигули» и Nissan. Пассажирка отечественной машины не была пристёгнута и выпала на дорогу.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   ремни безопасности   
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6  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Запретить выдавать права лицам моложе 30-ти. Они неадекватны и опасны на дорогах - ни жизненного опыта нет, реакции ещё не развиты, тупят и т.д..
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Нанук Паналык Полчаса назад
Чётко она на корты присела!Фартовая!
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Олег

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