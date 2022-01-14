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Автомобилисты Крайнего Севера: на каких машинах ездят при минус 50?

Автомобилисты Крайнего Севера: на каких машинах ездят при минус 50? (9 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   авто   автомир   автомобили   крайний север   мерзлота   чукотка   якутия   
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Иметь свой личный автомобиль в Якутии, на Таймыре и Чукотке очень сложная задача. Приходится адаптировать обычные автомобили для суровых морозных условий, ведь температура часто опускается ниже –50 С°.

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Метки: Россия   авто   автомир   автомобили   крайний север   мерзлота   чукотка   якутия   
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6  комментариев
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Константин Безумов Час назад
Был у меня когда то паджеро пинин двухлитровый с гидроавтоматом.
Начало 2000х, Пинежский район, пару-тройку дней держалось -52
Я был единственным на весь посёлок у кого завелась машина
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−11
Александр 19 минут назад
Японцы выпускают самые лучшие машины как для условий Крайнего Севера России, так и для пустынь Ближнего Востока
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299
Николай 24 минуты назад
Как же на северах без дизеля!?
В 90-х, 2000-х работал в геофизике. Когалым, Усинск. На буровой бензина не найдёшь!
Крузак 80-й, (дизельный) - неубиваемый!!! 12 штук было. Как машины сопровождения.
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