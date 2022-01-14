Автомобилисты Крайнего Севера: на каких машинах ездят при минус 50?

В конце 2020 года на первом месте оказался компактный хетчбэк Toyota Vitz, за ним универсал Toyota Corolla Fielder, далее седаны Toyota Allion и Premio и минивэн Toyota Ipsum. Они себя хорошо показывают в зимней эксплуатации и экономно расходуют бензин (а это очень важно, так как многие якуты не глушат двигатель по несколько месяцев, чтобы машина не промерзла).



«Существует стойкое убеждение, что вариатор непригоден для зимы. Тьфу, тьфу, тьфу, езжу же. Но с холодами трос замерзает, и иногда требуется немало усилий, чтобы переключать режимы», - пишет Лариса из Якутска, которая ездит зимой на Toyota Vitz, причем у нее нет теплой парковки, только тент.