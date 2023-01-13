Что может случиться с шинами большегруза в лютый мороз

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В Якутии температура опускается ниже минус 60 градусов. Для таких температур уже нужны специальные шины для грузовиков.
Некачественные китайские шины?
Вспомнился похожий случай из Магаданской области, когда водитель большегруза простоял всю ночь без движения.
Вспомнился похожий случай из Магаданской области, когда водитель большегруза простоял всю ночь без движения.
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Бывало как-то похожее. -32, а начальство приказывает проводку на объекте делать, где ни отопления, ни даже окон нет. А то штукатуры сроками поджимают. Только проёмы оконные плёнкой затянуты. Кабель с бухт разматываешь, а изоляция вся лопается на каждых 10 сантиметрах, до самой меди. Так все 8 бухт и уклали(нет-же слова ложить, да?) как чуть потеплело, до минус 14, штукатуры пришли и всё это дело стало выглядеть вполне пристойно. Проводка сделана, стены оштукатурены, красота да только!