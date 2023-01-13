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Что может случиться с шинами большегруза в лютый мороз

Что может случиться с шинами большегруза в лютый мороз

Автор:
13 января 2023 09:59
Сообщество : Автомир
Метки: Якутия   авто   автомир   автомобили   зима   колесо   мороз   шины   
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В Якутии температура опускается ниже минус 60 градусов. Для таких температур уже нужны специальные шины для грузовиков.

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Метки: Якутия   авто   автомир   автомобили   зима   колесо   мороз   шины   
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8  комментариев
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Roman 59 минут назад
Без субтитров очень интересно, но ничего не понятно!
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815
Просто чувак в интернете 22 минуты назад
Какой [мат] машины в такой колотун выпускает на рейс?
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554
Жопа 47 минут назад
Днем воздух прогреется до -50 градусов ))
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4k
Дмитрий ! 57 минут назад
Известная же тема. Ну, и зачем тогда пытаться ехать, технику и людей гробить?
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