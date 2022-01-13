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В подмосковном Чехове водитель такси Renault Logan выехал на полосу встречного движения для обгона. Опередив автомобиль с регистратором, таксист не смог вернуться в свою полосу и его опять выкинуло на встречку, где произошло столкновение кроссовером Kia Sportage.
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Присутствует ненормативная лексика!
ДТП произошло у Нового кладбища.
Правоохранительные органы рассматривают версию, что причиной смерти водителя такси могло стать не само ДТП, а сердечный приступ.
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У меня были служебные Логаны. Машина нормальная, на дороге устойчивая.
символично
Наверное шею свернул или об стойку головой.
ТеслаЛоган!