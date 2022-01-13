В подмосковном Чехове водитель такси Renault Logan выехал на полосу встречного движения для обгона. Опередив автомобиль с регистратором, таксист не смог вернуться в свою полосу и его опять выкинуло на встречку, где произошло столкновение кроссовером Kia Sportage.