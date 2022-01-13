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Авария дня. Последний обгон таксиста из Подмосковья

Авария дня. Последний обгон таксиста из Подмосковья (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 января 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   такси   
1828
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В подмосковном Чехове водитель такси Renault Logan выехал на полосу встречного движения для обгона. Опередив автомобиль с регистратором, таксист не смог вернуться в свою полосу и его опять выкинуло на встречку, где произошло столкновение кроссовером Kia Sportage.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   такси   
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24  комментария
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1k
Жан Плов Лагман 3 часа назад
После того как он обогнал, он решил снизить скорость и нажал на тормоз, поэтому и пустил машину в занос. Обгонять на заснеженной дороге можно только с педалью газа, не в пол конечно, но чтобы в натяг. Чтобы морда тянула и была управляема.Как только газ бросаешь или на тормоз жмешь, получается что перед к примеру на асфальте чистом, где хорошее сцепление, а задница скользит по снегу и опережает морду.
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20k
Евгений 2 минуты назад
По мне, так резина гавно. Да и нормальную никто на такси ставить не будет, там главное - максимальную прибыль из машины выжать.
У меня были служебные Логаны. Машина нормальная, на дороге устойчивая.
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16k
RDen Час назад
"ДТП произошло у Нового кладбища."

символично
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1k
Anton Chigurh Час назад
интересно, удара в его сторону не было....
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2k
Sergius SPb Час назад
Не судьба? Удар-то пришелся на пассажирское место.
Наверное шею свернул или об стойку головой.
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Зато с кладбищем угадал. Ренаульт.
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5k
tamin 2 часа назад
Вот тварь. Чуть людей не убил. Надеюсь, у него отличный котел в аду. Ему доверились люди, а он чуть не убил их. Ненавижу таксюг. Небось как все они бухал, мало спал, энергетики, чтобы побольше не спать и инфаркт...
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5k
Roman 3 часа назад
Отмена скольки там на знаке?
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14k
Объект реальности 3 часа назад
Только что по телеку видел эрепортаж про это ДТП. Таксист умер от инфаркта еще до обгона.
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106
Иван Петров Объект реальности 2 часа назад
Не берусь судить СМИ, но на видео,15 секунда, загорается стоп-сигнал и в плоть до столкновения начинает характерно моргать, работает АБС. Водитель скорее всего был жив, но увы, не долго
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6k
Максим 3 часа назад
Из чего сделаны эти машины? Скорости не были запредельными, удар тоже бы не сказал, что уж очень сильный. А тут просто какие-то картонки.
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