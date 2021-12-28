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ДТП с таксистом на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

ДТП с таксистом на Невском проспекте в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   такси   таксист   
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Водитель автомобиля с регистратором проезжал перекресток на "зеленый" и столкнулся с таксистом, который выехал ему наперерез, пытаясь завершить манёвр. Кто будет виноват?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   такси   таксист   
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16  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
ну кто... таксист виноват конечно) Рег ехал по главной дороге, на зеленый, таксист вылез изза машин не глядя, да еще и на красный...
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67k
Viktor Час назад
Пипец там движение, в этом Санкт-Петербурге !

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220
Трям 2 часа назад
Обожрутся своего насвая, а потом ездють по переходам, окаянные!
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28k
Кот Баюн 2 часа назад
пиндец какой-то, на светофор всем просто насрать, как и на стоп-линии.... Хаос а не перекресток
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Таксист нарушил как минимум 3 правила:
1)Разворот на пешеходном переходе (8.11)
2)Выезд на загруженный перекрёсток (13.2)
3)Проезд на запрещающий сигнал светофора (12.12 КоАП)

Надеюсь в сумме на лишение прав он наездил...
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