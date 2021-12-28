ДТП с таксистом на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

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Водитель автомобиля с регистратором проезжал перекресток на "зеленый" и столкнулся с таксистом, который выехал ему наперерез, пытаясь завершить манёвр. Кто будет виноват?
На видео с камеры наблюдения видно, как таксист развернулся на пешеходном переходе, а затем попал в ДТП.
Авторский пост
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Но, с точки зрения закона, он успел занять перекресток и должен его освободить.
Соответственно, сначала дожидаемся как все разъедутся, а потом уже трогаемся.
1)Разворот на пешеходном переходе (8.11)
2)Выезд на загруженный перекрёсток (13.2)
3)Проезд на запрещающий сигнал светофора (12.12 КоАП)
Надеюсь в сумме на лишение прав он наездил...