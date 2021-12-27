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«Добил» стоячего: момент ДТП на внутренней стороне КАД

«Добил» стоячего: момент ДТП на внутренней стороне КАД (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 14:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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Водитель Land Rover поздно заметил препятствие на своем пути и снес стоящую на «аварийках» машину. В ДТП пострадали два мужчины, которые стояли у своих разбитых машин.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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13  комментариев
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6k
Tim_G Час назад
Знак аварийной остановки как-то слишком скромненько стоит... и для такой погоды близко.
"знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке СВОЕВРЕМЕННОЕ предупреждение других водителей"
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7k
Влад Полчаса назад
иду сегодня на работу по тротуару. едут машины-скорость небольшая. вот какое наблюдение-все водители женщины паралельно залипали в телефоны. мужчины нет. вот как то так
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2
Федор Полчаса назад
в машинах сидеть надо
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27k
Макарыч 2 часа назад
Дол.бо.ё.б
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Учебное пособие для идиотов ,которым -"Не в коем случае нельзя покидать место аварии !!!!" Стой и жди пока тебя не снесут нахрен!!!
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18k
Егор 2 часа назад
Писали же где-то, что машина на КАД стоит в среднем 20 минут до того, как в нее еще кто-нибудь врежется. Даже на аварийке, даже в правом ряду.
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