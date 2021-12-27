«Добил» стоячего: момент ДТП на внутренней стороне КАД

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Водитель Land Rover поздно заметил препятствие на своем пути и снес стоящую на «аварийках» машину. В ДТП пострадали два мужчины, которые стояли у своих разбитых машин.
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Метки: аварии авто авто аварии видео гололед дтп массовое дтп
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