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ДТП во время буксировки на мягкой сцепке в Красноярске

ДТП во время буксировки на мягкой сцепке в Красноярске (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   дтп   женщина за рулем   
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Во время буксировки сломанной "Лады" водители не обозначили флажками трос. При попытке развернуться между ними вклинилась женщина на Audi.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   дтп   женщина за рулем   
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3k
Outcast 2 часа назад
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522
Сам дурак 9 минут назад
Алениха))
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8k
Мистер Фикс 39 минут назад
Тупая курица
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52
Андрей Час назад
молодцы, хорошо поймали....
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27k
Макарыч 2 часа назад
Идиотина
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10k
harlamov 2 часа назад
В комментах конечно будут знатоки ПДД, но меня все равно поражает человеческая тупость.
Вот стоят раскорячившись две машины посреди дороги. Явно что-то происходит. Включи голову.
Нет, каждый норовит проскочить перед ними, за ними, сквозь них... Какое-то ублюдство если честно. Дайте людям завершить разворот, подождите минуту.
В прошлом году на повороте в узком месте два парня толкают заглохшую машину. Толпа вечно опаздывающих собралась, каждый норовит проскочить, подрезать, побибикать. Один встал, аварийку включил, помог ребятам машину убрать. Минута времени и все спокойно поехало без ДТП и истерик.
Здесь 20 секунд подождали бы те кто еще до ауди спешил и никаких проблем.
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480
Александр harlamov 2 часа назад
как ни печально, но многие люди вообще забыли, что такое - взаимопомощь на дороге
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24k
Юрьевич 2 часа назад
2 дебила - это сила... Один, наплевав на всех, остановился посреди дороги проверить трос, другой ехал не глядя на дорогу. Хотя такую верёвочку серого цвета на дороге разглядеть не так просто.
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1k
Victor 2 часа назад
просто она увидела, что лада не входит в поворот и решила скорректировать траекторию
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15k
Booka1a 2 часа назад
а что прозрачный трос не купили, идиоты?
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5k
Roman 2 часа назад
6 секунд чтобы среагировать на зелёный свет. Столько же на трос, натянутый поперёк дороги. Тормозуху окружающие пьют, что-ли?
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