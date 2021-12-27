ДТП во время буксировки на мягкой сцепке в Красноярске

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Во время буксировки сломанной "Лады" водители не обозначили флажками трос. При попытке развернуться между ними вклинилась женщина на Audi.
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Вот стоят раскорячившись две машины посреди дороги. Явно что-то происходит. Включи голову.
Нет, каждый норовит проскочить перед ними, за ними, сквозь них... Какое-то ублюдство если честно. Дайте людям завершить разворот, подождите минуту.
В прошлом году на повороте в узком месте два парня толкают заглохшую машину. Толпа вечно опаздывающих собралась, каждый норовит проскочить, подрезать, побибикать. Один встал, аварийку включил, помог ребятам машину убрать. Минута времени и все спокойно поехало без ДТП и истерик.
Здесь 20 секунд подождали бы те кто еще до ауди спешил и никаких проблем.