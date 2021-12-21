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Оцените состояние Tesla Model S, которая проехала почти 700 тысяч километров

Оцените состояние Tesla Model S, которая проехала почти 700 тысяч километров (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: #Видео   #авто   Tesla   Tesla Model S   надёжность   пробег   электрокар   электромобиль   
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Долговечность и потеря емкости аккумуляторов в электромобилях - это дискуссия, которая ведется нами с самого начала. Но иногда появляются экземпляры, демонстрирующие превосходную долговечность этих транспортных средств. Блогер смог протестировать Tesla Model S 70D 2015 года, которая пробежала более 680 000 километров.

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Метки: #Видео   #авто   Tesla   Tesla Model S   надёжность   пробег   электрокар   электромобиль   
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10  комментариев
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aa7172159 3 часа назад
Чему там ломаться кроме аккумулятора? Тем более летом.
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5k
Элвис 11 минут назад
Смешно 600 тыс да никаких проблем, батарею поменяли, электро мотор! А так никаких проблем!
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11k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Так правильно, сыпаться начала, вот первый владелец и скинул. Скорее всего дальше будет только "веселее")
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13k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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26k
Vazari 3 часа назад
Забавное совпадение. Пост про Теслу, а я как раз одну такую сегодня видел....На эвакуаторе. Подозреваю, что мороз ее нокаутировал.
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