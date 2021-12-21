Оцените состояние Tesla Model S, которая проехала почти 700 тысяч километров

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Долговечность и потеря емкости аккумуляторов в электромобилях - это дискуссия, которая ведется нами с самого начала. Но иногда появляются экземпляры, демонстрирующие превосходную долговечность этих транспортных средств. Блогер смог протестировать Tesla Model S 70D 2015 года, которая пробежала более 680 000 километров.
Любопытный ролик о Tesla Model S, успевшей проехать уже 424.302 мили (682.701 км), снял автомобильный блогер из США Брейден Карлсон.
Электрокар был выпущен в 2015 году и почти шесть отработал в службе такси Uber Go вместе со своим первым владельцем. Совсем недавно электромобиль перешел к другому владельцу (его имя Алекс). Он-то и предложил Брейдену Карлсону взять Tesla на тест-драйв и оценить ее.
Электрокар был выпущен в 2015 году и почти шесть отработал в службе такси Uber Go вместе со своим первым владельцем. Совсем недавно электромобиль перешел к другому владельцу (его имя Алекс). Он-то и предложил Брейдену Карлсону взять Tesla на тест-драйв и оценить ее.
Уточним, что это Tesla Model S в модификации 70d, которая выпускалась в 2015-2016 годах. Электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 245 кВт (333 л.с.) и батареей емкостью 70 кВт·ч, которая в заводском состоянии обеспечивала запас хода 240 миль (385 км) на одной зарядке.
Как выяснилось, за шесть лет интенсивной эксплуатации (годовой пробег – 70 тыс. миль, или 112,6 тыс. км) Tesla практически не доставляла своему первому хозяину никаких серьезных хлопот. Тем не менее при пробеге 250 тыс. миль (402 тыс. км) пришлось заменить батарею. Это сделали по гарантии, которая на электромобили тех лет выпуска для батарей была пожизненной, так что опять же владелец не особо парился по этому поводу.
На отметке 335 тыс. миль (539 тыс. км) потребовался ремонт блока управления мультимедийной системой. После 375 тыс. миль (603 тыс. км) пришлось ремонтировать заднюю подвеску. Вскоре, когда одометр показал цифру 380 тыс. миль (612 тыс. км), пришлось заменить передний электромотор.
На отметке 335 тыс. миль (539 тыс. км) потребовался ремонт блока управления мультимедийной системой. После 375 тыс. миль (603 тыс. км) пришлось ремонтировать заднюю подвеску. Вскоре, когда одометр показал цифру 380 тыс. миль (612 тыс. км), пришлось заменить передний электромотор.
В настоящее время с электромобилем никаких серьезных проблем нет. За исключением некоторых мелочей. Например, плохо работает стеклоподъемник с водительской стороны (остается небольшая щель, из-за которой в салоне стал слышен шум). Рулевое колесо несколько потерлось (но у Алекса уже есть новое для замены). На экране приборки с внутренней стороны имеются странные потеки то ли краски, то ли клея. В остальном салон выглядит очень прилично для такого пробега и возраста.
Что касается батареи, то при полной зарядке электрокар сейчас проезжает от 180 до 200 миль (289-322 км). Новая батарея, напомним, обеспечивала запас хода 240 миль (385 км).
Что касается батареи, то при полной зарядке электрокар сейчас проезжает от 180 до 200 миль (289-322 км). Новая батарея, напомним, обеспечивала запас хода 240 миль (385 км).
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