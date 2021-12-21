Оцените состояние Tesla Model S, которая проехала почти 700 тысяч километров

В настоящее время с электромобилем никаких серьезных проблем нет. За исключением некоторых мелочей. Например, плохо работает стеклоподъемник с водительской стороны (остается небольшая щель, из-за которой в салоне стал слышен шум). Рулевое колесо несколько потерлось (но у Алекса уже есть новое для замены). На экране приборки с внутренней стороны имеются странные потеки то ли краски, то ли клея. В остальном салон выглядит очень прилично для такого пробега и возраста.



Что касается батареи, то при полной зарядке электрокар сейчас проезжает от 180 до 200 миль (289-322 км). Новая батарея, напомним, обеспечивала запас хода 240 миль (385 км).