Массовое ДТП в центре Москвы

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Водитель автомобиля с регистратором попал в массовое ДТП и теперь не согласен с решением инспектора ГИБДД о признании его виновным.
"ДТП на Кутузовском. Обвиняют меня! Я не согласен, буду оспаривать. Вы как считаете кто виновник?", — написал автор ролика.
Авторский пост
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Далее вся вина на мерине.
Уголок айфона с работающим видосиком хорошо виден в кадре...
а мерс тоже баран тот ещё. встроился прямо перед регом - и сразу по тормозам.
я бы дал обоюдку обоим идиотам - и регу и мерсу пополам.
а на мерсе вообще какой-то неадекват .
после первого удара в жопу бросил тормоза, дал газу, и собрал ещё троих. этого можно было избежать, но он не стал.
вопрос публике - это он специально, чтобы рега ещё больше подставить, или он просто по жизни баран?
другим участникам дорожного движения.