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Массовое ДТП в центре Москвы

Массовое ДТП в центре Москвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   проспал торможение   
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Водитель автомобиля с регистратором попал в массовое ДТП и теперь не согласен с решением инспектора ГИБДД о признании его виновным.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   проспал торможение   
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22  комментария
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26k
Григорий 2 часа назад
Момент спорный. Нельзя так сразу сказать "не выдержал дистанцию" - мерс влез и сразу по тормозам. И второй спорный, а почему мерседес начал таранить все впереди и укатился от слабенького ударчика на 40 метров? Испугался и потерял контроль? А я вижу, что он не предпринял ничего для избежания дальнейшего ДТП, а даже наоборот.
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7k
Женя 12 минут назад
Рег виноват только в первом ДТП.
Далее вся вина на мерине.
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14k
alexis Полчаса назад
Обвиняют меня! Я не согласен (С) А кто?
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1k
vasilykopkov Полчаса назад
Похоже, регистратор в телефоне залипал и момент перестроения пропустил. Мог спокойно притормозить...
Уголок айфона с работающим видосиком хорошо виден в кадре...
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7k
Игорь Полчаса назад
с регом все понятно - проспал, а вот что мерину помешало после удара тормозить - не понятно
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13k
Кто-то Кутуньо Полчаса назад
Вспомнил: "едешь, такой, пытаешься соблюдать дистанцию, а эти суки в неё перестраиваются"... Хотя, рег, конечно, прощелкал мерса
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1k
lexa 46 минут назад
С таткой реакцией как у рега в правом ряду со скростью 60км/ч надо ездить. Виноват рег.
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436
Andy lexa 38 минут назад
С ТАКОЙ реакцией надо ездить даже не в первом ряду, а в трамвае!
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15k
ВОВЧЕГ 51 минуту назад
Виновник тот кто прощелкал, что мерин стал тормозить.
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384
Алексей 53 минуты назад
рег. в глаза долбится
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47k
zloykoyot Час назад
Кто последний тот и папа, это однозначно. Я после перестроения мерина насчитал две секунды времени чтобы притормозить. Но с мерином тоже разобраться бы не мешало.
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5k
schmubu 2 часа назад
рег очевидно, хотел побыть учителем? видел мерса ,и мог затормозить, но не стал.
а мерс тоже баран тот ещё. встроился прямо перед регом - и сразу по тормозам.
я бы дал обоюдку обоим идиотам - и регу и мерсу пополам.

а на мерсе вообще какой-то неадекват .
после первого удара в жопу бросил тормоза, дал газу, и собрал ещё троих. этого можно было избежать, но он не стал.
вопрос публике - это он специально, чтобы рега ещё больше подставить, или он просто по жизни баран?
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−75
Юрий Рыков 2 часа назад
перестраиваться надо так что бы не водители не тормозили (не помню как дословно звучит в ПДД). поэтому рег не виноват.
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581
Максим Максимов 2 часа назад
А что "оспаривать"? Виновен рег однозначно: видел же перестраивающуюся перед собой машину и не притормозил
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49
ЯуЦуЧу 2 часа назад
Автор виновен однозначно.
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