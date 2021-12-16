Москвич-2150: почему советский утилитарный внедорожник так и не пошёл в серию

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После того как в начале 1970-х Минавтопром СССР утвердил перспективный типаж легковых автомобилей куда вошел полноприводный внедорожник малого класса, среди ведущих советских автозаводов завязалась нешуточная борьба. На ВАЗе началась разработка Нивы, Ижмаш приступил к созданию Иж-14, а АЗЛК достав из закромов старые наработки, начал воплощать в жизнь Москвич-2150.
В отличие от своих конкурентов АЗЛК (ранее МЗМА) уже имел опыт проектирования внедорожной техники. Еще в 1957 году завод успешно освоил серийное производство полноприводного Москвич-410 с комфортабельным кузовом. Машина получилась неоднозначной, со множеством недостатков и компромиссов, поэтому в 1950-х заводчане приступили к разработке новой полноприводной модели.
Первый прототип носил условное название Москвич 4х4
Первый прототип увидел свет в 1958 году. В отличие от Москвич-410, в основе машины лежала прочная лонжеронная рама, которую накрыли простым и утилитарным кузовом, внешне напоминающий лендлизовский Willys. По основным агрегатам Москвич 4х4 (как временно называли машину) унифицировали с Москвич-410.
Прототип М-415 1959 года
Спустя год появилась более совершенная вариация «полноприводника» с модернизированными агрегатами и новым кузовом в оригинальном дизайне. Кроме того автомобиль получил собственный отраслевой индекс. В варианте с открытым кузовом он обозначался как Москвич-415, версия с закрытым цельнометаллическим кузовом проходила как Москвич-416.
Москвич-416
Проведенные испытания выявили некоторые недостатки машины. Впрочем, большинство из них были устранимы, за исключением недостаточной энерговооруженности. Маломощный 45-сильный мотор не позволил использовать Москвич-415 как артиллерийский тягач. Тем не менее с определенными оговорками, машину были готовы взять на вооружение, но из-за организационных неурядиц решение о серийном производстве Москвич-415/416 так и не приняли.
Москвич-2150
В начале 1970-х постановление министерства вновь вдохнуло жизнь в проект. В 1972 году один из прототипов Москвич-415 серьезно перекомпоновали. Удлинили колесную базу до 2270 мм, колею расширили до 1270 мм. Взамен немощного мотора М-407 установили современный УЗАМ-412ДЭ мощностью 67 л.с. К новому мотору в одном блоке собрали 4-ступенчатую коробку передач и 2-ступенчатую «раздатку». Зависимые рессорные подвески, мосты и 15-дюймовые колеса остались без изменений.
Сообразно размерам шасси увеличили кузов автомобиля, а следовательно и внутреннее пространство салона. Новый автомобиль получил обозначение Москвич-415С. Уже на первых испытаниях внедорожник показал свою жизнеспособность. Воодушевленные результатами московские специалисты продолжили дальнейшее совершенствование своей машины.
Сообразно размерам шасси увеличили кузов автомобиля, а следовательно и внутреннее пространство салона. Новый автомобиль получил обозначение Москвич-415С. Уже на первых испытаниях внедорожник показал свою жизнеспособность. Воодушевленные результатами московские специалисты продолжили дальнейшее совершенствование своей машины.
Москвич-2150 в цельнометаллическом кузове
Согласно новой отраслевой нормали в 1973 году проект стал обозначаться как Москвич-2150. В отличие от переходного М-415С, внедорожник вновь получил два типа кузова — открытый с мягким верхом и мощной дугой безопасности и закрытый цельнометаллический. В техническом плане М-2150 практически полностью соответствовал предшественнику, а вот экстерьер незначительно переработали. Взамен прямоугольных фар установили круглые, а задние фонари унифицировали с уазовскими. В целом автомобиль выглядел по-простому утилитарно, но вполне гармонично — ничем не хуже тех же Land Rover Series III или Toyota Land Cruiser 40.
Серьезным образом улучшили интерьер. Передняя панель получила отделку из травмобезопасных материалов. Руль, приборный щиток, переключатели указателя поворотов и света фар позаимствовали у Москвич-2140. Вдобавок машину оснастили аварийной системой световой сигнализации, ремнями безопасности и травмобезопасной рулевой колонкой с противоугонным замком зажигания.
Серьезным образом улучшили интерьер. Передняя панель получила отделку из травмобезопасных материалов. Руль, приборный щиток, переключатели указателя поворотов и света фар позаимствовали у Москвич-2140. Вдобавок машину оснастили аварийной системой световой сигнализации, ремнями безопасности и травмобезопасной рулевой колонкой с противоугонным замком зажигания.
Задние фонари были унифицированы с новыми моделями УАЗ
Не будем забывать, что М-2150 создавался в условиях жесткой конкуренции, прежде всего с Нивой ВАЗ-2121. Во многих отношениях Нива была предпочтительнее. Вазовская машина отличалась высокими динамическими данными, мягким ходом и комфортабельным салоном с хорошей отделкой.
Тем не менее у Москвича имелись свои преимущества. За счет рамного основания и неприхотливых рессорных подвесок, АЗЛК-2150 отличался большей выносливостью. Он без проблем, даже в самых сложных условиях, мог буксировать прицепы массой до 850 кг. Утилитарный кузов с плоскими панелями был заметно проще и дешевле в ремонте. Словом если ВАЗ-2121 идеально подходил для городской и пригородной эксплуатации, то Москвич-2150 пригодился бы на селе. Со всеми вытекающими особенностями в виде тяжелых условий эксплуатации, скудной ремонтной базы и низкосортного топлива.
Однако в 1976 во главе Минавтопрома встал бывший директора ВАЗа В.Н.Поляков, который активно лоббировал интересы «своего» завода. Как следствие, в отличие от Нивы, Москвич-2150 к серийному производству одобрения, так и не получил.
Тем не менее у Москвича имелись свои преимущества. За счет рамного основания и неприхотливых рессорных подвесок, АЗЛК-2150 отличался большей выносливостью. Он без проблем, даже в самых сложных условиях, мог буксировать прицепы массой до 850 кг. Утилитарный кузов с плоскими панелями был заметно проще и дешевле в ремонте. Словом если ВАЗ-2121 идеально подходил для городской и пригородной эксплуатации, то Москвич-2150 пригодился бы на селе. Со всеми вытекающими особенностями в виде тяжелых условий эксплуатации, скудной ремонтной базы и низкосортного топлива.
Однако в 1976 во главе Минавтопрома встал бывший директора ВАЗа В.Н.Поляков, который активно лоббировал интересы «своего» завода. Как следствие, в отличие от Нивы, Москвич-2150 к серийному производству одобрения, так и не получил.
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