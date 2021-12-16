FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8876 постов • 755 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Москвич-2150: почему советский утилитарный внедорожник так и не пошёл в серию

Москвич-2150: почему советский утилитарный внедорожник так и не пошёл в серию (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: АЗЛК-2150   Москвич   авто   автомир   автомобили   азлк   прототип   
212
7
1
После того как в начале 1970-х Минавтопром СССР утвердил перспективный типаж легковых автомобилей куда вошел полноприводный внедорожник малого класса, среди ведущих советских автозаводов завязалась нешуточная борьба. На ВАЗе началась разработка Нивы, Ижмаш приступил к созданию Иж-14, а АЗЛК достав из закромов старые наработки, начал воплощать в жизнь Москвич-2150.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АЗЛК-2150   Москвич   авто   автомир   автомобили   азлк   прототип   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади Единственный в мире Aston Martin Bulldog засняли на улицах Лондона Единственный в мире Aston Martin Bulldog засняли на улицах Лондона Прототипы СССР: отличные автомобили, которые не стали серийными Прототипы СССР: отличные автомобили, которые не стали серийными «Перспектива» — уникальный переднеприводный автомобиль ЗАЗ конца 70-х «Перспектива» — уникальный переднеприводный автомобиль ЗАЗ конца 70-х Отечественные автомобили с очень странной внешностью Отечественные автомобили с очень странной внешностью Один из трех прототипов суперседана Bugatti EB 112 ищет нового владельца Один из трех прототипов суперседана Bugatti EB 112 ищет нового владельца
Mr_Murad

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2996



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
121
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
153
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Набирающие популярность в сообществах
Акции в магазинах: выгода или обман?
0
8
Акции в магазинах: выгода или обман?
Новый Morgan Plus 8 GTR — эксклюзивное специальное издание с V8
1
5
Новый Morgan Plus 8 GTR — эксклюзивное специальное издание с V8
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#приколы#СССР#картинки#кот#авто аварии#Россия#забавно
#фото#животные#люди#кино#юмора#Ynews#аварии#Разное#Москва#автомир
#ватермарк#интересно#факты#новости#история#новый год#дтп#Жизнь#автомобили#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться