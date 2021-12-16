Москвич-2150: почему советский утилитарный внедорожник так и не пошёл в серию

Не будем забывать, что М-2150 создавался в условиях жесткой конкуренции, прежде всего с Нивой ВАЗ-2121. Во многих отношениях Нива была предпочтительнее. Вазовская машина отличалась высокими динамическими данными, мягким ходом и комфортабельным салоном с хорошей отделкой.



Тем не менее у Москвича имелись свои преимущества. За счет рамного основания и неприхотливых рессорных подвесок, АЗЛК-2150 отличался большей выносливостью. Он без проблем, даже в самых сложных условиях, мог буксировать прицепы массой до 850 кг. Утилитарный кузов с плоскими панелями был заметно проще и дешевле в ремонте. Словом если ВАЗ-2121 идеально подходил для городской и пригородной эксплуатации, то Москвич-2150 пригодился бы на селе. Со всеми вытекающими особенностями в виде тяжелых условий эксплуатации, скудной ремонтной базы и низкосортного топлива.



Однако в 1976 во главе Минавтопрома встал бывший директора ВАЗа В.Н.Поляков, который активно лоббировал интересы «своего» завода. Как следствие, в отличие от Нивы, Москвич-2150 к серийному производству одобрения, так и не получил.