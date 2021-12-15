Пикап Excalibur со средним расположением двигателя V8, изготовленный вручную

Грузовики на самом деле не должны быть быстрыми, но благодаря таким энтузиастам как Шон Пуз и его супруга, существуют такие творения, как Excalibur. Но больше всего в этом пикапе шокирует не то, как он выглядит или насколько он мощный, а то, что он был построен двумя людьми.

0 Источник: На выставке L\'Automobile Show 2021 был показан необычный кастом, взявший высшую награду за дизайн. Проект получил название Excalibur.



Многие знают, что Экскалибур — это меч, которым размахивал Король Артур, которого, скорее всего, никогда не существовало. Он был выкован в месте под названием Авалон, которое тоже вряд ли существовало. Однако пикап, который нарекли именем вымышленного меча, вполне реален.

0 Источник: Кастом получил уникальный кузов, каждая панель которого была изготовлена вручную Шоном Пузом и его женой Донной. Кроме механических деталей, таких как двигатель, тормоза и колеса) все остальные детали представляют собой результат кропотливого труда этой семейной пары.



Задние фонари позаимствованы у Dodge Challenger, но вы вряд ли догадались бы, потому что Шон установил их вертикально. Спереди использован комплект фар Harley Davidson Daymaker.

0 Источник: Трудно не заметить гигантские боковые воздухозаборники, встроенные в борта грузовой платформы. Они нужны для того, чтобы поставлять свежий воздух к двигателю, расположенному сразу за кабиной. Колеса Vahlco Beadlock, созданные специально для этого проекта, обуты в шины Hoosier, едва помещающиеся в широкие колёсные арки.

0 Источник: В качестве силового агрегата выбран 6,2-литровый V8 мощностью около 540 лошадиных сил, который соединён с коробкой передач BLR 700R4. За остановку отвечает комплект кастомных тормозов от Wilwood.

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0 Источник: Большая работа также была проделана с салоном пикапа. Тут появилась полностью самодельная стальная передняя панель с приборами SoCal, направленными в сторону пассажира. На небольшой табличке слева от рулевого колеса указано Willys 1963 года выпуска — именно под этим названием зарегистрирован этот кастом.

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0 Источник: За положение кузова отвечает современная четырёхконтурная гидравлическая подвеска, способная опустить кузов на асфальт или увеличить дорожный просвет до 200 мм. Её конструкция сделана таким образом, что комфорт поездки не зависит от того, в каком положении находится кузов.

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