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Пикап Excalibur со средним расположением двигателя V8, изготовленный вручную

Пикап Excalibur со средним расположением двигателя V8, изготовленный вручную (11 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   кстом   самоделка   
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Грузовики на самом деле не должны быть быстрыми, но благодаря таким энтузиастам как Шон Пуз и его супруга, существуют такие творения, как Excalibur. Но больше всего в этом пикапе шокирует не то, как он выглядит или насколько он мощный, а то, что он был построен двумя людьми.

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Метки: авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   кстом   самоделка   
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753
The Graff 9 минут назад
100% спонсорский проект, поэтому минус.
100500 лярдов "это" не стОит.
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