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Спецавтомобили Горьковского автозавода: "Волги" «догонялки» и их реальные характеристики

Спецавтомобили Горьковского автозавода: "Волги" «догонялки» и их реальные характеристики (11 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:18
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
1630
11
Среди советских автолюбителей об этом автомобиле слухов ходило немало. Речь про специальную модификацию "Волги" для КГБ, с мощным двигателем V8. Что это за машины, какие у них характеристики и в каком количестве их выпустили - узнаем в этой статье.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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5  комментариев
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29k
Aleks 46 минут назад
Как с 200ста силами под капотом можно до сотки за 15 секунд раззгоняться?
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40k
Олег 4 минуты назад
тупо Ctrl+С Ctrl+V не читая? Как "фаршированная" М20 не отличалась от М21? По простому- Победа от 21-й волги....
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8k
кот базилий 17 минут назад
Написали бы просто мотор от ЗИЛ- 130 или Газ-53, а то "V-8".
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486
Андрей Александрович Час назад
Волгалище
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