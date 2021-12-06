Спецавтомобили Горьковского автозавода: "Волги" «догонялки» и их реальные характеристики

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Среди советских автолюбителей об этом автомобиле слухов ходило немало. Речь про специальную модификацию "Волги" для КГБ, с мощным двигателем V8. Что это за машины, какие у них характеристики и в каком количестве их выпустили - узнаем в этой статье.
ГАЗ-М-20Г
В 1962 году по заказу КГБ СССР была создана специальная модель Волги «повышенной динамики» — ГАЗ-23. Автомобиль оснащался 195-сильным двигателем V8, автоматической трехступенчатой коробкой передач и главной передачей от ГАЗ-13 Чайка. Внешне автомобиль в задачи которого вменялось скрытое наблюдение или сопровождение, никак себя не выдавал и выглядел аналогично ГАЗ-21. Даже выхлопные патрубки V-образного мотора были сведены в один, как на стандартных Волгах.
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ГАЗ-23Б с улучшенной отделкой интерьера
Под скорлупой кузова отличий имелось гораздо больше. Специалисты серьезно усилили передние лонжероны кузова, а также установили новый увеличенный радиатор системы охлаждения. Подвески переработали — спереди внедрили усиленные пружины с прутком увеличенного диаметра, а сзади рессоры увеличенной толщины. Кроме того путем установки оригинального тормозного цилиндра и барабанов с износостойкими колодками, значительно повысили эффективность тормозной системой.
Подкапотное пространство ГАЗ-23
В результате всех переработок по сравнению с ГАЗ-21 масса ГАЗ-23 увеличилась на 300 кг (до 1780 кг). При этом динамические данные «догонялки» серьезно возросли. Так до 100 км/ч «Волга КГБ» разгонялась всего за 16 секунд, на 18 секунд меньше чем стандартная машина и на 2 секунды меньше нежели ГАЗ-13 Чайка! Максимальная скорость ГАЗ-23 составляла 170 км/ч.
Всего с 1962 по 1970 год собрали 603 экземпляра.
Всего с 1962 по 1970 год собрали 603 экземпляра.
Интересный факт — один из автомобилей имел кузов универсал и внешне соответствовал ГАЗ-22В. Кроме того под нужды собственной кинофотолаборатории в единственном экземпляре газовцы создали уникальный универсал с люком в крыше и технической «начинкой» ГАЗ-23. Создание этой машины никак не афишировалось, и по документам она проходила как ГАЗ-22В.
Уникальный универсал ГАЗ-22В V8 для кинофотолаборатории
В след за началом массового выпуска ГАЗ-24, появилась и его супермодификация ГАЗ-24-24. Новая «Волга КГБ» получила модернизированный 8-цилиндровый мотор от Чайки объемом 5,53 л мощностью 195 л.с. В паре с ним по-прежнему работал 3-ступенчатый «автомат». Как и на предыдущей «догонялке», кузов ГАЗ-24 усилили в передней части, сообразно усовершенствовали подвески и тормоза. Кроме того серьезно перекомпоновали моторный отсек. Там разместили гидроусилитель руля, гидровакуумный усилитель тормозов, отказоустойчивый двухконтурный коммутатор системы зажигания и более мощную аккумуляторную батарею. Снаряженная масса быстроходной «двадцатьчетверки» составляла 1750 кг. Разгон 0-100 км/ч — 15 секунд, максимальная скорость 190 км/ч.
ГАЗ-24-25
Существовала также экспортная модификация ГАЗ-24-25 в основном применявшееся Девятым управлением КГБ. В техническом плане она полностью соответствовала ГАЗ-24-24, но имела экранированное электрооборудование и дополнительные крепления для аппаратуры спецсвязи в багажнике. По мере начала выпуска в 1987 году ГАЗ-24-10 появилась соответствующая версия спецмашины — ГАЗ-24-34 получившая все преимущества модернизированной Волги, и двигатель оснащенный системой принудительной вентиляции картера.
По сравнению с предшественником, выпуск 8-цилиндровых ГАЗ-24 был куда обширнее — всего с 1979 по 1991 год выпустили 2131 единиц всех модификаций.
По сравнению с предшественником, выпуск 8-цилиндровых ГАЗ-24 был куда обширнее — всего с 1979 по 1991 год выпустили 2131 единиц всех модификаций.
ГАЗ-24-34
В 1981 году параллельно с ГАЗ-24, Горьковский автозавод приступил к производству «номенклатурной» Волги ГАЗ-3102. От базовой модели она отличалась улучшенным экстерьером и интерьером. Модернизации подверглась ходовая часть, впервые в практике завода появились дисковые передние тормоза и тандемный вакуумный усилитель. Кроме того предусмотрев зоны деформации кузова и изменив расположение топливного бака, конструкторы улучшили пассивную безопасность автомобиля.
ГАЗ-31013 в предсерийном варианте оформления кузова
Чиновникам строгий ГАЗ-3102 очень понравился, так что появление «догонялки» на его основе было лишь делом времени. Первые 4 автомобиля под индексом ГАЗ-31012 собрали в 1985 году. По традиции от базовой машины — «Волга КГБ» отличалась усиленными кузовом, подвеской и тормозами. Донором силового агрегата послужил ГАЗ-14.
ГАЗ-31013
Помимо закамуфлированного под «ноль вторую» ГАЗ-31012, в 1988 году начался выпуск ГАЗ-31013. В отличие от собратьев этот автомобиль никак не скрывался и щеголял сдвоенными патрубками выхлопной системы и стандартным селектором АКПП.
Выпуск моделей 012 и 013 получился довольно ограниченным, до 1991 года собрали всего 136 автомобилей.
Выпуск моделей 012 и 013 получился довольно ограниченным, до 1991 года собрали всего 136 автомобилей.
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