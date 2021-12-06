Спецавтомобили Горьковского автозавода: "Волги" «догонялки» и их реальные характеристики

Существовала также экспортная модификация ГАЗ-24-25 в основном применявшееся Девятым управлением КГБ. В техническом плане она полностью соответствовала ГАЗ-24-24, но имела экранированное электрооборудование и дополнительные крепления для аппаратуры спецсвязи в багажнике. По мере начала выпуска в 1987 году ГАЗ-24-10 появилась соответствующая версия спецмашины — ГАЗ-24-34 получившая все преимущества модернизированной Волги, и двигатель оснащенный системой принудительной вентиляции картера.



По сравнению с предшественником, выпуск 8-цилиндровых ГАЗ-24 был куда обширнее — всего с 1979 по 1991 год выпустили 2131 единиц всех модификаций.