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Не только энергоносители: хорошо идет на экспорт русская водка, военная техника и многое другое

Не только энергоносители: хорошо идет на экспорт русская водка, военная техника и многое другое (3 фото)

Автор:
13 декабря 2021 19:26
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   водка   импорт   продовольствие   рост   цифры   экономика   экспорт   
1846
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Что интересного в структуре российского экспорта? Заглянем в анналы Федеральной таможенной службы.
Федеральная таможенная служба подбила итоги экспорта за период с января по октябрь текущего года. Что интересного в отчете? Большинство ведущих СМИ страны зацепились за эту цифру: вывоз за рубеж водки за 10 месяцев 2021-го в денежном выражении подрос на 12,3 процента в сравнении с тем же периодом года прошлого.
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Что еще радует таможенников и налоговиков? Растут поставки за рубеж военной техники. А также пшеницы и других продовольственных товаров. В 2020 году впервые в истории новой России экспорт продукции агропромышленного комплекса превысил импортные закупки.
Кто-то не поверит, но и автомобили мы экспортируем в десятки стран мира, подробности тут. Этот показатель за отчетный период вырос на 50,1 процента, что вылилось в итоговые 1,159 миллиарда долларов. Импорт легковых автомобилей тоже в плюсе, на 55,5 процента (это в годовом выражении).

Больше продали за 10 месяцев электроэнергии: на 937,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше показателя годом ранее. Рост и по алюминию (вдвое), и по калийным удобрениям (на 28 процентов). Вакцин мы экспортировали более чем на 1,2 миллиарда долларов.

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Метки: авто   водка   импорт   продовольствие   рост   цифры   экономика   экспорт   
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398
Сергей 2 часа назад
Не плохо!
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Flexx U Полчаса назад
Тут уже эти графики рисовали неинтересной
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3k
Горожанин Час назад
От России ещё хорошо идёт мировая идея суверенитета. Без этой философии суверенитета, демократия и свободы - фикции для прикрытия целей мирового господства, то есть неофашизма (неонацизма). Идея истинного суверенитета - это противопоставление западным протухшим, но активно культивируемым идеям Наполеона и Гитлера. Запад не в состоянии избавиться от этой болезни власти - она сладка, как наркотик. Но от этого наркотика Запад уже почти лишился разума. Возможно, даже лишился окончательно. А у безумного не может быть продуктивных идей для мира. Это чума для мира. Все разумные, а не больные безудержной корыстью, бегут прочь от этой псевдодемократической, больной и лживой западной заразы.
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1k
Mikhail Час назад
Вера, спс за ссылки, отчет таможни вроде по сентябрь включительно, а не по октябрь 2021 г.
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24k
Владимир 2 часа назад
Насчёт машин да, я офигел когда в одной из стран центральной америки увидел как разгружают сотни ларгусов и калин. И ещё пара десятков патриотов была..
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