Не только энергоносители: хорошо идет на экспорт русская водка, военная техника и многое другое

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Что интересного в структуре российского экспорта? Заглянем в анналы Федеральной таможенной службы.
Федеральная таможенная служба подбила итоги экспорта за период с января по октябрь текущего года. Что интересного в отчете? Большинство ведущих СМИ страны зацепились за эту цифру: вывоз за рубеж водки за 10 месяцев 2021-го в денежном выражении подрос на 12,3 процента в сравнении с тем же периодом года прошлого.
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Что еще радует таможенников и налоговиков? Растут поставки за рубеж военной техники. А также пшеницы и других продовольственных товаров. В 2020 году впервые в истории новой России экспорт продукции агропромышленного комплекса превысил импортные закупки.
Кто-то не поверит, но и автомобили мы экспортируем в десятки стран мира, подробности тут. Этот показатель за отчетный период вырос на 50,1 процента, что вылилось в итоговые 1,159 миллиарда долларов. Импорт легковых автомобилей тоже в плюсе, на 55,5 процента (это в годовом выражении).
Больше продали за 10 месяцев электроэнергии: на 937,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше показателя годом ранее. Рост и по алюминию (вдвое), и по калийным удобрениям (на 28 процентов). Вакцин мы экспортировали более чем на 1,2 миллиарда долларов.
Больше продали за 10 месяцев электроэнергии: на 937,2 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше показателя годом ранее. Рост и по алюминию (вдвое), и по калийным удобрениям (на 28 процентов). Вакцин мы экспортировали более чем на 1,2 миллиарда долларов.
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Впрочем показатель..