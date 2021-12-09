Вся сущность любителей езды по обочине в одном ролике

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«Обочечник» — это образ жизни! Дела этих автохамов всегда важнее дел окружающих их людей.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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