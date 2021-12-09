FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8837 постов • 753 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Вся сущность любителей езды по обочине в одном ролике

Вся сущность любителей езды по обочине в одном ролике (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   было   видео   обочечник   пдд   
497
1
1
«Обочечник» — это образ жизни! Дела этих автохамов всегда важнее дел окружающих их людей.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   было   видео   обочечник   пдд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
179
Шурман 53 минуты назад
Там что 3тего ряда нет ? разметка есть ? нет , вот и едут , вопросов больше к коммунальщикам . честно разметку не вижу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ivan Минуту назад
Вся сущность любителей езды по обочине в одном роликеПосмотреть
Вся сущность любителей езды по обочине в одном ролике
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
В гей клуб он опаздывает а не в аэропорт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 УАЗ «Хантер» протестировали в горах Чили: внедорожник без нареканий прошел все испытания УАЗ «Хантер» протестировали в горах Чили: внедорожник без нареканий прошел все испытания Мужчина не пожалел свой автомобиль, чтобы остановить водителя, потерявшего сознание за рулем Мужчина не пожалел свой автомобиль, чтобы остановить водителя, потерявшего сознание за рулем Ретро драг-рейсинг: Mazda MX-5 превратили в культовый гоночный Alfa Romeo и сравнили с другими классическими авто Ретро драг-рейсинг: Mazda MX-5 превратили в культовый гоночный Alfa Romeo и сравнили с другими... Широкий и низкий DeLorean в стиле киберпанк с выставки SEMA 2021 Широкий и низкий DeLorean в стиле киберпанк с выставки SEMA 2021 Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback Удлиненный и бронированный: президент Франции получил новый кроссовер DS7 Crossback
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

706191



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
6
146
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
0
137
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
Набирающие популярность в сообществах
Датский проект на Курилах
0
11
Датский проект на Курилах
А ведь талантливые люди работают!
0
26
А ведь талантливые люди работают!
Как выбрать холодильник
Как выбрать холодильник
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пощади!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#Россия#люди#интересное#приколы#коты#Ynews#комментарии
#фото#животные#подборка#картинки#СССР#автомобили#новости#фотографии#Разное#нападение
#прикол#ватермарк#история#кино#Москва#дтп#автомир#фильмы#аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться