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Авария дня. Пенсионерку насмерть сбил внедорожник в Свердловской области

Авария дня. Пенсионерку насмерть сбил внедорожник в Свердловской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На Пермском тракте 43-летний водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пенсионерку. 61-летняя женщина вышла из автобуса и переходила трассу в неположенном месте.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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27  комментариев
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Песдетс, просто из ниоткуда.
Как можно было до таких лет с такой тупостью дожить?
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306
Чумной Доктор Минуту назад
я несколько раз пересматривал и перематывал . её видно с середины четвертой секунды и в начале пятой то есть грубо говоря пол секунды . ночь , темно , дождь, резкий свет фар . и как эта старая маразматичка думала что её могут увидеть и почему она стояла на дороге. она не перебегала, она тупа вышла и стояла.
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11k
Majul 3 минуты назад
Очередная жертва деменции. Хотя не всегда, зачастую подобным просто плевать на всех. Мне надо и пошли все нахер. Карга старая
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2k
Кто я! а кто ты такой? 11 минут назад
на видео видно что она медленно идет, она была на 1000% уверена что ее ОБЯЗАНЫ увидеть и пропустить
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17k
Марина 17 минут назад
Мда, ПДД пишутся кровью.
Интересно, это уже старческий маразм или суицид?
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17k
Vital Idol 22 минуты назад
суицидница?!
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16k
RDen 45 минут назад
чёрт с ней, с бабкой...а вот водиле каково теперь...
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7k
Позитив 51 минуту назад
еще одна идиотина ушла к праотцам....
Её реально ведь не видно до последних 2 секунд!
Молодец, выиграла время, не пошла до пешеходки...
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1k
Василий Час назад
Как говорит мой знакомый: "Я сяду и выйду, а вы ляжете и не встанете."
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Пункт 4.1 ПДД ..........При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
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1k
No pasaran 2 часа назад
Женщина даже не смотрела по сторонам.
Тупо шла. На что надеялась не понятно.
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14k
Объект реальности 2 часа назад
да она там даже не шла а просто стояла.
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586
konstantinkaz2016 2 часа назад
Худшие условия для вождения: ночь, дождь, слепят встречные.
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460
Александр Инеса Гедуш 2 часа назад
на женщине тоже вина за ее смерть лежит. только ее похоронят через пару дней. а вот водиле головняков и психологическая травма на всю жизнь возможно
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