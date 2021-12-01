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На Пермском тракте 43-летний водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пенсионерку. 61-летняя женщина вышла из автобуса и переходила трассу в неположенном месте.
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Как можно было до таких лет с такой тупостью дожить?
Интересно, это уже старческий маразм или суицид?
Её реально ведь не видно до последних 2 секунд!
Молодец, выиграла время, не пошла до пешеходки...
Тупо шла. На что надеялась не понятно.
В смысле ТОЖЕ????
Только на ней вся вина.
Дура упоротая. которая на ровном месте чуваку привезла головняков