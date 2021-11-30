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Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза

Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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В Советском районе Волгограда у бетономешалки отказали тормоза. 39-летний водитель принял решение свернуть с проезжей части на обочину.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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23  комментария
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5k
Станислав Час назад
Водитель красавчик, четко среагировал!
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6k
Валѣнтиныч 15 секунд назад
СПАСИБО !
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1k
Инквизитор РФ 9 минут назад
Молодец, никого не покалечил.
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1k
Андрей Фролов 11 минут назад
Красавчик, даже ни один столб не завалил.
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2k
Moon24 21 минуту назад
Быстро принял решение , спас многих людей от вероятной аварии . Жалко что сам пострадал - машина не в порядке , это затратно в любом случае и с работой проблемы
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345
Максим Максимов Полчаса назад
А представляете, какой фейерверк мог быть, если б бетоновоз въехал в цистерну, которая шла перед ним с газом?
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10k
Мафусаил Полчаса назад
Если никого не зацепил, то поступил правильно! Респект водителю.
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0
rgshjfg 42 минуты назад
горожанин ты вообще за рулем то был хоть раз? очкодроид ссученый.
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0
rgshjfg 43 минуты назад
собрал кучу малу. гандон. увел машину от кучи малы все равно гондон. ублюдки когда же вы [мат] друг друга. [мат] помноженые на вселенную
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8k
кот базилий Час назад
Это китайский автомобиль, с Камазом таких ДТП не бывает.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Мозги у водителя отказали, а не тормоза. Видно ведь, что автобетономешалка изначально в потоке идет с высокой скоростью для своей гружености. Стандартная ситуация - несоблюдение скоростного режима автомобиля с большим грузом, невозможность по этой причине вовремя затормозить, уход на обочину. Слава Богу, никто не пострадал. А тормоза отказали - стандартная в таких случаях отмазка, если было так, то на обочине грузовик проехал бы гораздо дальше и уже с тяжелыми последствиями.
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8k
*Сергей* 2 часа назад
Красавчик! Не у каждого хватит смелости. Интересно кто обслуживает авто?
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14k
Объект реальности 2 часа назад
Красиво ушел, никого не задел. Молодец.
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