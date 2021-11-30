Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза

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В Советском районе Волгограда у бетономешалки отказали тормоза. 39-летний водитель принял решение свернуть с проезжей части на обочину.
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В результате ДТП никто не пострадал.
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Жопа у тебя вместо головы, школьная физика тебе явная недоступна, как и элементарная логика. В том-то и дело, что большегруз идет со скорость потока - это типичное нарушение скоростного режима тяжелого автотранспорта. Поток спокойно тормозит, а "тяжелый" со своей массой уже не в состоянии.