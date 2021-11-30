Лесной алень в городской среде

Сам объехал, сам выпилился, никого не привлекал к действию.

Вначале, мы даже начали переживать что он никуда не въедет, но алень не подвел!

Сам объехал, сам выпилился, никого не привлекал к действию.

Вначале, мы даже начали переживать что он никуда не въедет, но алень не подвел! 2021-11-30T17:11:06+03:00 Источник: