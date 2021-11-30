Лесной алень в городской среде

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Сам объехал, сам выпилился, никого не привлекал к действию.
Вначале, мы даже начали переживать что он никуда не въедет, но алень не подвел!
Вначале, мы даже начали переживать что он никуда не въедет, но алень не подвел!
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Авторский пост
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Метки: авария алень красноярск
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Наверное он сделал в этой жизни что то хорошее, раз ему судьба сделала такое жирное предупреждение.