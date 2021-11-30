FISHKINET
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и... Я у мамы маркетолог: как продать еду быстро, без регистрации и СМС Я у мамы маркетолог: как продать еду быстро, без регистрации и СМС Быстрое окончание уличной драки Быстрое окончание уличной драки «Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал трёхзвёздочный отель в Крыму «Сколько стоит так ослепнуть?» главу Минкурортов шокировал... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 14 актёров, которые разговаривают не своими голосами 14 актёров, которые разговаривают не своими голосами Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека Курица не оставила ястребу шансов на спасение Курица не оставила ястребу шансов на спасение Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами умерших после вакцинации В итальянской Парме протестующие прошли колонной с портретами... Высокоинтеллектуальный юмор: как на самом деле шутили известные учёные Высокоинтеллектуальный юмор: как на самом деле шутили известные учёные Ящик с «Таинственного острова»: что внутри? Ящик с «Таинственного острова»: что внутри? Фотографии Ирана до исламской революции Фотографии Ирана до исламской революции Эти прекрасные железные дороги Эти прекрасные железные дороги Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза Авария дня. В Волгограде у автобетоносмесителя отказали тормоза Лесной алень в городской среде Лесной алень в городской среде На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты... Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели...
Главная > Авто 
Лесной алень в городской среде

Лесной алень в городской среде (1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 17:11
Метки: авария   алень   красноярск   
2292
1
Сам объехал, сам выпилился, никого не привлекал к действию.
Вначале, мы даже начали переживать что он никуда не въедет, но алень не подвел!

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: авария   алень   красноярск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
parallax 4 часа назад
Все бы алени так мирно заканчивали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Лещ 5 минут назад
В поворот на перекрестке красиво зашёл, ну а дальше фиаско полное)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
CarryYes 13 минут назад
Алень? Это на каком языке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Коваленко 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
958
alex 22 минуты назад
это не летняя резина, а говно машина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов Полчаса назад
летняя резина? Чот его так мотыляет на заснеженной (не самой плохой ричём) дроге? И. ктсти, почему "сам выпилился"? Судя по всем у ни кто особо не пострадал. И даже техника и дерево отдалелись не большими повреждениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig Час назад
Шедевр,
Наверное он сделал в этой жизни что то хорошее, раз ему судьба сделала такое жирное предупреждение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
Снежный Барс 2 часа назад
Эволюция в действии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов 2 часа назад
дикий алень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Крайчек 2 часа назад
А тут мы наблюдаем Hunde Beißer-а собирающего лайки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MrAnderson 3 часа назад
Ставим на черное ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 4 часа назад
Кен Блок тихо плачет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima 4 часа назад
Нарком однозначно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
мангуст 4 часа назад
Б"лить, ну когда в РФ уже введут обязательную процедуру по типу "Идиоттен тест" для вот таких вот оленей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ss 4 часа назад
Это не "алень". Это животное из отряда "дебил обыкновенный", семейства "кретинов безмозглых".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ivan 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) В Подмосковье 16-летний парень на угнанной машине сбил женщину с ребенком В Подмосковье 16-летний парень на угнанной машине сбил женщину с ребенком В Сьерра-Леоне  местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз В Сьерра-Леоне  местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама Пассажирский трап в "Шереметьево" врезался в здание аэропорта Пассажирский трап в "Шереметьево" врезался в здание аэропорта Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом
Hunde Beißer2

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Когда снег помешал получить работу мечты
5
190
Когда снег помешал получить работу мечты
18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент
0
24
18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент
Набирающие популярность
Затерянный во времени. История офицера, чья война растянулась на целую жизнь
0
7
Затерянный во времени. История офицера, чья война растянулась на целую жизнь
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
0
10
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие имена
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#факты#люди#дтп#как приготовить#вкусно#спорт#фильмы
#фото#ватермарк#кино#интересное#аварии#еда#подборка#падение#приколы#Ynews
#интересно#животные#история#картинки#автомобили#СССР#Рецепт#автомир#авто аварии#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться