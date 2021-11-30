Столкновение маршрутки и «четырнадцатой» в Воронеже

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Водитель «четырнадцатой» поворачивал направо со среднего ряда, в этот момент по полосе для общественного транспорта двигалась маршрутка «ГАЗель».
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп маршрутка не уступил
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