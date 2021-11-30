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Столкновение маршрутки и «четырнадцатой» в Воронеже

Столкновение маршрутки и «четырнадцатой» в Воронеже (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   не уступил   
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Водитель «четырнадцатой» поворачивал направо со среднего ряда, в этот момент по полосе для общественного транспорта двигалась маршрутка «ГАЗель».

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   маршрутка   не уступил   
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6  комментариев
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657
Yurkin Час назад
боже мой какие они все одинаковые - красные сандали и спортивный костюм. как на одном заводе клепают.
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3k
Секрет фирмы 7 минут назад
совсем офигел, со второго ряда на поворот пошел
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26
HEKTO_B_CEPOM Час назад
Тонирована наглухо вот и результат...
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19k
SolomonA 2 часа назад
Направо из левого ряда? Ну что могло пойти не так?
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22k
Inter 2 часа назад
зачем зеркала?? зато противотуманки работают
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25k
Vazari 2 часа назад
Такое впечатление, что 14-ая стала сыпаться раньше, чем ее ударили.
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