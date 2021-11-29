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Авария дня. В Красноярске погибла пенсионерка, перебегавшая дорогу

Авария дня. В Красноярске погибла пенсионерка, перебегавшая дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Красноярске на улице Рейдовой 48-летний водитель Toyota Camry насмерть сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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13  комментариев
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11k
Majul Час назад
Я конечно сейчас излишне жестоко скажу, но все же: жила без мозгов и померла без мозгов. Сама кони двинула, и еще и водиле гемороя добавила.
Сука, стоит твоя жизнь пяти-десяти минут ходьбы до ближайшей "зебры"? Достали подобные. Ладно карга старая, она свое отжила, но когда так делают яжмамки с колясками с мотивацией "а мне нада, дитачки нада паиграть". Давно уже пора штрафовать не только водителей, но и пешеходов. Как и было давным-давно.
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22k
MrGod 9 минут назад
Не переходила а перебегала дорогу и не смотрела по сторонам, конец предсказуем, когда есть мозг.
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1k
Lango 21 минуту назад
Это улица Одесская, а не Рейдовая, но не суть. Откуда эта сумасшедшая вылезла? Возвращалась из магазина "Деменция"?
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27k
lem02 36 минут назад
Успела...
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218
Andrey 45 минут назад
Померла это понятно! Интересно другое - куда попала ,рай или ад ?
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9k
Алексей 57 минут назад
Водилу жалко. Может присесть в колонию-поселение...
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308
Andy Иван 12 минут назад
Не 60 - это сколько? Будьте пожалуйста конкретнее. 55? 68?
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5k
Алексей Час назад
Как жаль... Что водителю тойоты скорее всего теперь на ремонт даже взыскать не с кого. Не говоря уже о вероятных проблемах с законом.
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851
Hard.NET Час назад
Реально иногда за*6ывают пешеходы, которым лень сто метров до перехода дойти.
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19k
SolomonA Час назад
Перебегала дорогу не на тот свет, а попала на тот...
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