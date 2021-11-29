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В Красноярске на улице Рейдовой 48-летний водитель Toyota Camry насмерть сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода.
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Сука, стоит твоя жизнь пяти-десяти минут ходьбы до ближайшей "зебры"? Достали подобные. Ладно карга старая, она свое отжила, но когда так делают яжмамки с колясками с мотивацией "а мне нада, дитачки нада паиграть". Давно уже пора штрафовать не только водителей, но и пешеходов. Как и было давным-давно.