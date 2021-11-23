Школьник-наркоторговец сбил полицейского в Москве

«Главный герой» истории - Владик. 17-летний лоб, который учится в 9 классе. Ну отстал немного, бывает.

Он подрабатывал извозом веществ. Причем действовал на широкую ногу - арендовал с левого аккаунта машины в каршеринге и катался по Москве. И в одну из ходок на юного недоросля за рулем обратил внимание полицейский и захотел проверить документы. И тут Владик решил поиграть в героя боевика - паренек нажал на газ и наехал на сотрудника. От удара тот отлетел.

А потом парень попытался уехать с места происшествия. Правда уехал он недалеко, не справился с управлением и врезался в БМВ. Но и на этом не успокоился - еще и захотел убежать с места преступления. Но бегун из него никакой, поэтому Владика приняли.

Судить его будут по 2 статьям: «Хранение и распространение» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока будет сидеть в СИЗО может уже и стукнет 18 лет и надолго поедет на взрослую зону.

А он ведь очень хотел быть крутым - за рулем без прав и весь из себя такой лихой наркоторговец.

Но не срослось.