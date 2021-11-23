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Школьник-наркоторговец сбил полицейского в Москве

Школьник-наркоторговец сбил полицейского в Москве (2 фото)

Автор:
23 ноября 2021 14:25
Сообщество : Криминал
Метки: барыга   дтп   каршеринг   машина   наркоторговец   полицейский   статья   
1321
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Заодно устроил ДТП и попытался скрыться с места преступления.

«Главный герой» истории - Владик. 17-летний лоб, который учится в 9 классе. Ну отстал немного, бывает.

Он подрабатывал извозом веществ. Причем действовал на широкую ногу - арендовал с левого аккаунта машины в каршеринге и катался по Москве. И в одну из ходок на юного недоросля за рулем обратил внимание полицейский и захотел проверить документы. И тут Владик решил поиграть в героя боевика - паренек нажал на газ и наехал на сотрудника. От удара тот отлетел.

А потом парень попытался уехать с места происшествия. Правда уехал он недалеко, не справился с управлением и врезался в БМВ. Но и на этом не успокоился - еще и захотел убежать с места преступления. Но бегун из него никакой, поэтому Владика приняли.

Судить его будут по 2 статьям: «Хранение и распространение» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока будет сидеть в СИЗО может уже и стукнет 18 лет и надолго поедет на взрослую зону.

А он ведь очень хотел быть крутым - за рулем без прав и весь из себя такой лихой наркоторговец.

Но не срослось.


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Метки: барыга   дтп   каршеринг   машина   наркоторговец   полицейский   статья   
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16  комментариев
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536
Сигизмунд Лазаревич 51 минуту назад
17 лет и 9 класс? Он явно идиот его надо усыпить.
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396
Снежный Барс 44 секунды назад
Вот и закончилась история про Владика...
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20k
Ego sum qui sum 16 минут назад
насыщенная жизнь у современных школьников
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9k
The Dude 17 минут назад
Парень просто не знал: чтобы в 17 лет лихачить на дороге без прав, нужно быть сыном пресс-секретаря президента.
Только так и никак иначе!
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−53
Thomsen 23 минуты назад
Отечественная версия "Малыша на драйве" получилась, к счастью, короткая.
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5k
Zhora Полчаса назад
Мда.... как это говорится "пацан к успеху шёл, но не подфартило".
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ментовский беспредел! Режим лютует! Псы Путена подставы творят - под машины кидаются. На месте этого юноши может оказаться любой! Справились с ребёнком, "герои"! Лучше бы... лучше бы.... ну, в общем, лучше бы что-нибудь.
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186
Nаnе First NameLаst 38 минут назад
Владик. 17-летний лоб, который учится в 9 классе.
===========
Сколько раз его на второй год оставляли?
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10k
Шурум-бурум 45 минут назад
очередной сын б @ яди прославился в сети! ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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13k
Nikita 46 минут назад
Сначала узнать все явки/пароли, потом "ой, а он сам всё съел, мы даже предпринять ничего не успели.... Почему весь в синяках? Так пока убегал, то с лестницы скользкой навернулся..."
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7k
Pillin Alex 46 минут назад
Мораль: не прогуливайте уроки физкультуры!
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16k
homerchik 51 минуту назад
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1k
Дмитрий 52 минуты назад
Впаяйте этому дебилу на полную катушку! Работайте, братья!
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