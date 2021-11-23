Школьник-наркоторговец сбил полицейского в Москве

Заодно устроил ДТП и попытался скрыться с места преступления.
«Главный герой» истории - Владик. 17-летний лоб, который учится в 9 классе. Ну отстал немного, бывает.
Он подрабатывал извозом веществ. Причем действовал на широкую ногу - арендовал с левого аккаунта машины в каршеринге и катался по Москве. И в одну из ходок на юного недоросля за рулем обратил внимание полицейский и захотел проверить документы. И тут Владик решил поиграть в героя боевика - паренек нажал на газ и наехал на сотрудника. От удара тот отлетел.
А потом парень попытался уехать с места происшествия. Правда уехал он недалеко, не справился с управлением и врезался в БМВ. Но и на этом не успокоился - еще и захотел убежать с места преступления. Но бегун из него никакой, поэтому Владика приняли.
Судить его будут по 2 статьям: «Хранение и распространение» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока будет сидеть в СИЗО может уже и стукнет 18 лет и надолго поедет на взрослую зону.
А он ведь очень хотел быть крутым - за рулем без прав и весь из себя такой лихой наркоторговец.
Но не срослось.
Источник:
- И смех и грех: водитель каршеринга опрокинулся на бок
- Битые машины каршеринга на примере Kia Rio X-Line
- Дамочка на каршеринге устроила ДТП и очень расстроилась
- В Петербурге водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и сбил пешеходов
- В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста
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Только так и никак иначе!
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Сколько раз его на второй год оставляли?
Помню провёл анализ доходов "бегунков" из "во все тяжкие" - успешная бригада поднимала на рыло всего в 3.5 раза больше, нежели учитель химии (кто не очень в курсе - он получал по местным меркам ОЧЕНЬ мало). Факт №2 - в США бегунку светит срок ОТ 3х лет (не будем рассматривать случай с Комбо, это явно профессиональная травма). Если не рассматривать медицинский или ещё какой непрофессиональный форс-мажор, то работа бегунком финансово окупится (при сравнении с работой учителем) только при стабильной работе более года.
Ну не знаю как оно у нас в РФ, но в США (даже без учёта профессиональных рисков) не очень выгодно быть бегунком.