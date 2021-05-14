Битые машины каршеринга на примере Kia Rio X-Line

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Наверняка многие задавались вопросом, что же происходит по тур сторону бизнеса, после того как машину списывают по сроку давности использования (что происходит очень редко) или после того, как очередной мамкин-папкин гонщик попадает в очередное ДТП?
Все просто, машины по большей части реализуют.
Причем если дорожно-транспортное происшествие не серьезное, и автомобиль может продолжать дальнейшее движение самостоятельно, то его даже не ремонтируют. Почему? Слишком велик шанс, что на следующий день после ремонта машина снова попадет в ДТП. Это все равно что помыть машину, и после выезда с мойки сразу пойдет дождь. Да и зачем тратить деньги и время, когда машина может приносить ощутимую прибыль?
Но в этот раз рассмотрим тотальный случай, когда небольшим ремонтом не обойтись и проще машину списать и продать. Казалось бы, все не так уж и плохо!
Все просто, машины по большей части реализуют.
Причем если дорожно-транспортное происшествие не серьезное, и автомобиль может продолжать дальнейшее движение самостоятельно, то его даже не ремонтируют. Почему? Слишком велик шанс, что на следующий день после ремонта машина снова попадет в ДТП. Это все равно что помыть машину, и после выезда с мойки сразу пойдет дождь. Да и зачем тратить деньги и время, когда машина может приносить ощутимую прибыль?
Но в этот раз рассмотрим тотальный случай, когда небольшим ремонтом не обойтись и проще машину списать и продать. Казалось бы, все не так уж и плохо!
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Сейчас в убитом состоянии он ее продает за 640.000 рублей
Есть ли смысл брать подобные машины под восстановление?
Есть даже примерная статистика, которая показывает сколько процентов теряет автомобиль в процессе эксплуатации. Безусловно здесь не учтены многие факторы, такие как единственный владелец, особенности эксплуатации, нафаршированность опциями и многие другие, но суть думаю ясна.
Есть даже примерная статистика, которая показывает сколько процентов теряет автомобиль в процессе эксплуатации. Безусловно здесь не учтены многие факторы, такие как единственный владелец, особенности эксплуатации, нафаршированность опциями и многие другие, но суть думаю ясна.
Получается, что 3-летний Киа Рио Х-line должен стоить примерно 800.000 рублей, в зависимости от состояния
И как вы понимаете, если просто ориентироваться на математические данные, которые у нас есть, получается что средняя стоимость целого автомобиля всего лишь на 140.000 рублей дороже ушатанной марамойки из каршеринга!
Пробег у автомобиля 57.000 километров, но не забывайте про особенности эксплуатации, где 1 год идет за 3.
Почему?
Элементарно, 90% пользователей в каждую свою поездку прикладывают максимум усилий, чтобы автомобиль не доехал до конечного пункта. Машина же чужая, смысл за не переживать и беспокоиться...
Почему?
Элементарно, 90% пользователей в каждую свою поездку прикладывают максимум усилий, чтобы автомобиль не доехал до конечного пункта. Машина же чужая, смысл за не переживать и беспокоиться...
Визуально пострадала только передняя часть, это капот, решетка радиатора, бампер, оптика, внутренние решетки и наверняка что-то по мелочи. К тому же посмотрите как активно появилась ржавчина и принялась за усилитель.
Примерная смета по закупке, исправлению повреждений и покраске составит около 100.000 рублей. Это если с двигателем проблем нет!
Помимо этого надо менять подушки безопасности, но как правило большинство ремонтирует старые и смета за подобные работы составит не меньше 40.000 рублей!
Но не забывайте, что даже после полного восстановления, вам придется снимать с машины пленку, в среднем за это возьмут 20.000 рублей, делать полноценную химчистку салона, так как в нем чего только не делали и кого только не перевозили, еще 10.000 рублей.
И получается, что потратив 170.000 рублей, у вас в любом случае останется ведро из каршеринга, который гоняли и в хвост и в гриву.
И получается, что потратив 170.000 рублей, у вас в любом случае останется ведро из каршеринга, который гоняли и в хвост и в гриву.
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И правильно товарищи ниже написали - перекупы заберут, подманят и лоху какому-нибудь впарят. Не впервой.
В первый раз что ли