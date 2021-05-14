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Битые машины каршеринга на примере Kia Rio X-Line

Битые машины каршеринга на примере Kia Rio X-Line (10 фото)

Автор:
14 мая 2021 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   дтп   каршеринг   прокат автомобиля   
1334
10
Наверняка многие задавались вопросом, что же происходит по тур сторону бизнеса, после того как машину списывают по сроку давности использования (что происходит очень редко) или после того, как очередной мамкин-папкин гонщик попадает в очередное ДТП?
Все просто, машины по большей части реализуют.
Причем если дорожно-транспортное происшествие не серьезное, и автомобиль может продолжать дальнейшее движение самостоятельно, то его даже не ремонтируют. Почему? Слишком велик шанс, что на следующий день после ремонта машина снова попадет в ДТП. Это все равно что помыть машину, и после выезда с мойки сразу пойдет дождь. Да и зачем тратить деньги и время, когда машина может приносить ощутимую прибыль?
Но в этот раз рассмотрим тотальный случай, когда небольшим ремонтом не обойтись и проще машину списать и продать. Казалось бы, все не так уж и плохо!
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Метки: авто   автомир   автомобили   дтп   каршеринг   прокат автомобиля   
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5  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
Во первых выставил за 640 - в процессе торга скинет до 500. Во вторых перекуп починит только то, что видно. И найдет тачка своего лоха, который историю проверять не умеет.
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5k
dom23 13 минут назад
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12k
Бляяяястяще! Час назад
Сейчас хороших машин на рынке б/у днем с огнем не сыщешь в среднерыночном ценнике. Все что нормальное - выше рынка стоит. Остальное - хлам.
И правильно товарищи ниже написали - перекупы заберут, подманят и лоху какому-нибудь впарят. Не впервой.
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7k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Новый клиент для Шелкова (кто знает, тот поймет)
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2k
Tano 3 часа назад
Подшаманят в ара-сервисе и продадут как некрашено-небито
В первый раз что ли
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