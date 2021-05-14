Битые машины каршеринга на примере Kia Rio X-Line

Наверняка многие задавались вопросом, что же происходит по тур сторону бизнеса, после того как машину списывают по сроку давности использования (что происходит очень редко) или после того, как очередной мамкин-папкин гонщик попадает в очередное ДТП?

Все просто, машины по большей части реализуют.

Причем если дорожно-транспортное происшествие не серьезное, и автомобиль может продолжать дальнейшее движение самостоятельно, то его даже не ремонтируют. Почему? Слишком велик шанс, что на следующий день после ремонта машина снова попадет в ДТП. Это все равно что помыть машину, и после выезда с мойки сразу пойдет дождь. Да и зачем тратить деньги и время, когда машина может приносить ощутимую прибыль?

Но в этот раз рассмотрим тотальный случай, когда небольшим ремонтом не обойтись и проще машину списать и продать. Казалось бы, все не так уж и плохо!

0 Источник:

Новая машина обошлась собственнику в плюс-минус миллион рублей 0 Источник:

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Сейчас в убитом состоянии он ее продает за 640.000 рублей 0 Источник: Есть ли смысл брать подобные машины под восстановление?



Есть даже примерная статистика, которая показывает сколько процентов теряет автомобиль в процессе эксплуатации. Безусловно здесь не учтены многие факторы, такие как единственный владелец, особенности эксплуатации, нафаршированность опциями и многие другие, но суть думаю ясна.

Получается, что 3-летний Киа Рио Х-line должен стоить примерно 800.000 рублей, в зависимости от состояния 0 Источник: И как вы понимаете, если просто ориентироваться на математические данные, которые у нас есть, получается что средняя стоимость целого автомобиля всего лишь на 140.000 рублей дороже ушатанной марамойки из каршеринга!

0 Источник: Пробег у автомобиля 57.000 километров, но не забывайте про особенности эксплуатации, где 1 год идет за 3.



Почему?



Элементарно, 90% пользователей в каждую свою поездку прикладывают максимум усилий, чтобы автомобиль не доехал до конечного пункта. Машина же чужая, смысл за не переживать и беспокоиться...

0 Источник: Визуально пострадала только передняя часть, это капот, решетка радиатора, бампер, оптика, внутренние решетки и наверняка что-то по мелочи. К тому же посмотрите как активно появилась ржавчина и принялась за усилитель.

0 Источник: Примерная смета по закупке, исправлению повреждений и покраске составит около 100.000 рублей. Это если с двигателем проблем нет!

0 Источник: Помимо этого надо менять подушки безопасности, но как правило большинство ремонтирует старые и смета за подобные работы составит не меньше 40.000 рублей!

0 Источник: Но не забывайте, что даже после полного восстановления, вам придется снимать с машины пленку, в среднем за это возьмут 20.000 рублей, делать полноценную химчистку салона, так как в нем чего только не делали и кого только не перевозили, еще 10.000 рублей.



И получается, что потратив 170.000 рублей, у вас в любом случае останется ведро из каршеринга, который гоняли и в хвост и в гриву.