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На трассе в Алексеевском районе 34-летний водитель «Рено Логан» на большой скорости не вписался в поворот. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
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Присутствует ненормативная лексика!
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видимо 133 км\ч это скорость не для Логана.
вот он на 1302 вернулся в свою полосу, и вроде всё нормально.
а через 2,5-3 секунды, на 1305 потянул на правую разделительную полосу, начал выравнивать, на 1306 вышел слишком далеко на середину, и вот тут его и понесло.
т.е. всё началось на 1305, когда он правую полосу хватанул.
т.е. он просто не удержал в полосе, такой вот водила херовый.
так что ли?
1305
13.58.05
Вы всегда додумываете за собеседником?) Еще не поругались с собой за меня?
Тут видно, что за апексом дуги авто слегка вытолкнуло наружу. Это естественно. Дальнейшая реакция водителя при виде встречки? Уйти вовнутрь. Естественно, при данной скорости и траектории, автомобиль несколько глух на руление (резина не алё - сыровато). Реакция водителя? Снизить скорость дросселированием (газом)... Ага! На переднеприводном автомобиле, на выходе с апекса... Ага!
А на болиде формулы 1 убьётся тупо из-за того, что тупо нажмёт педаль газа, лишнего повернёт руль...