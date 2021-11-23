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Авария дня. Под Белгородом водитель «Логана» возомнил себя гонщиком и погубил своего пассажира

Авария дня. Под Белгородом водитель «Логана» возомнил себя гонщиком и погубил своего пассажира (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Алексеевском районе 34-летний водитель «Рено Логан» на большой скорости не вписался в поворот. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
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Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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21  комментарий
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7k
Tamdima 3 часа назад
Хороший видоерегистратор, снимает чётко, даже не заглючил. А водитель плохой.
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314
Knives22 Минуту назад
Бегло взглянув на фото подумал что это ламборгини.
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3k
Юра Гагарин 21 минуту назад
не сказать что условия были такие уж сложные.
видимо 133 км\ч это скорость не для Логана.
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3k
Секрет фирмы Полчаса назад
130 км в поворот.
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6k
Sergey Полчаса назад
esp придумали трусы
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14k
эмосурикат прямоползающий 45 минут назад
откуда такие дебилы берутся только
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9k
quam mordet 2 часа назад
очень торопился, таки успел
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1k
Евгений 2 часа назад
Блин, 130 в повороте на мокрой скользкой дороге? Каким дебилом нужно быть, чтобы так делать?
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276
Сергій Мазуренко эмосурикат прямоползающий 41 минуту назад
на логанке
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5k
schmubu 2 часа назад
я чот не понял ничего.
вот он на 13
02 вернулся в свою полосу, и вроде всё нормально.
а через 2,5-3 секунды, на 13
05 потянул на правую разделительную полосу, начал выравнивать, на 13
06 вышел слишком далеко на середину, и вот тут его и понесло.
т.е. всё началось на 13
05, когда он правую полосу хватанул.
т.е. он просто не удержал в полосе, такой вот водила херовый.
так что ли?
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5k
Максим 3 часа назад
Закономерное окончание видео, на Логан 130 км в час? Я не спорю, корыто надежное, но явно не для скорости, разве что по прямой.
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