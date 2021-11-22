Отбойник против быдла

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Очередной блогер убился в Москве на Кутузовском проспекте.
Саид Губденский специализировался на автомобильной тематике, имел много подписчиков, но гибель на «встречке» сделала его известным максимально.
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Москва — город безнаказанного порока.
Лимитчики приезжают сюда покрасоваться крутостью, неуязвимостью и вседозволенностью (таджики с лопатами вопросительно замерли).
Обязательная атрибутика: быстрая и очень дорогая машина, блог с наглостью и презрение к ПДД. Рефрен: «Я бесстрашен, и мне ничего не будет»…
Лимитчики приезжают сюда покрасоваться крутостью, неуязвимостью и вседозволенностью (таджики с лопатами вопросительно замерли).
Обязательная атрибутика: быстрая и очень дорогая машина, блог с наглостью и презрение к ПДД. Рефрен: «Я бесстрашен, и мне ничего не будет»…
Руслан Шамсуаров и Мара Багдасарян упивались собой на Mercedes, Билл крушил технику на Audi, свежий покойник Саид Губденский на словах осуждал Билла за игру в автошашки на переполненных улицах, а сам с гордостью снимал, как превышает на 80 км/ч разрешенную скорость на своем BMW. Воздать по заслугам закон не смог никому из них.
Поплатился за распущенность лишь Geländewagen Шамсуарова, проданный с аукциона.
Поплатился за распущенность лишь Geländewagen Шамсуарова, проданный с аукциона.
Мару Багдасарян долго арканили законами и постановлениями, пытались заставить красить заборы, негодовали в Думе, но наказать сумели только простых водителей на бюджетных автомобилях.
Под Эдварда Билла законы переписать не хватило сил, и он ловко откупился.
Саид Губденский погиб, и его теперь можно не наказывать
Под Эдварда Билла законы переписать не хватило сил, и он ловко откупился.
Саид Губденский погиб, и его теперь можно не наказывать
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика отреагировал в своем Instagram-аккаунте на гибель автоблогера Саида Губденского, устроившего массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
«Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое», — написал 17-летний Мика Песков.
По его словам, страшно, когда в ДТП погибают молодые, позитивные и успешные знакомые. «Могу сказать одно: я и все остальные продолжим гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то чему-то научит», — заключил он.
«Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое», — написал 17-летний Мика Песков.
По его словам, страшно, когда в ДТП погибают молодые, позитивные и успешные знакомые. «Могу сказать одно: я и все остальные продолжим гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то чему-то научит», — заключил он.
Позднее Песков прокомментировал публикацию сына и заявил, что юноша не сам писал этот текст. По словам представителя Кремля, он лишь перепостил себе скриншот чужой записи.
Мне вот интересно, где этот 17- летний мажор гоняет и на чём? И почему? Или Песков скажет, что сын пассажиром гоняет?
Мне вот интересно, где этот 17- летний мажор гоняет и на чём? И почему? Или Песков скажет, что сын пассажиром гоняет?
Впредь подобные выходки с разной степенью смертоносности будут повторяться по нескольку раз в год.
Если на Кутузовском проспекте — то с летальным исходом, на остальных магистралях — с большими материальными потерями.
Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет.
Единственное, что можно сделать в этой связи, — разделительный отбойник.
Поскольку равенства всех перед законом все равно не будет.
Если на Кутузовском проспекте — то с летальным исходом, на остальных магистралях — с большими материальными потерями.
Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет.
Единственное, что можно сделать в этой связи, — разделительный отбойник.
Поскольку равенства всех перед законом все равно не будет.
Авторский пост
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Просто достали уже всех своими выходками ."ослоблогеры"..
Вот типа до сих пор подобных выходок не было, а теперь будут, причём обязательно несколько раз в год.
На самом деле каждая подобная выходка приближает очередное ужесточение наказаний и новые статьи.
Законодательство у нас развивается ровно тем же путём, что и в большинстве других стран, включая "светочей демократии". Прецедентно. Есть прецеденты, будут ужесточение и новые статьи.
Сейчас для таких мудаков есть только один вариант - накопленная критическая масса неоплаченных штрафов, когда уже всерьёз берутся приставы.
Но на каждое ужесточение обязательно поднимается вой, что государство опять обдирает бедных водителей. Ровно так же под каждым постом о видеокамерах на дорогах.
ИМХО, против таких помогло бы лишение прав за повторные грубые нарушения, в т.ч. зафиксированные камерами. И вплоть до уголовной ответственности за повторные нарушения уже без прав. Но опять же обязательно поднимется вой про презумпцию и т.п.
Опять же, ИМХО, с презумпцией всё просто - либо владелец доказывает, что за рулём был не он и даёт показания на фактического водителя, либо виновен он. Вот, правда, насколько я знаю, таких механизмов нет ни в одной стране. Есть в Белоруси что-то похожее про изъятие авто при повторной пьянке за рулём. И там это работает. В принципе есть ещё вариант, который более в правовом поле может быть - ответственность за ненадлежащий контроль за средством повышенной опасности. Т.е. если на твоей машине кто-то другой нарушает ПДД и ты не даёшь на него показания, то несёшь ответственность за то, что допустил такую возможность.
Собственно, ровно такие правила действуют в отношении хранения оружия.
Папаша в своём стиле.
"Скотный двор"
Для этого конкретного покойника есть статья, по которой его не посадили?
Сейчас для таких мудаков есть только один вариант - накопленная критическая масса неоплаченных штрафов, когда уже всерьёз берутся приставы.
Проблема в законодательстве - да. Наказания всё ещё слишком мягкие. Но на каждое ужесточение обязательно поднимается вой, что государство опять обдирает бедных водителей.
Ровно так же под каждым постом о видеокамерах на дорогах.
Законодательство у нас развивается ровно тем же путём, что и в большинстве других стран, включая "светочей демократии". Прецедентно. Есть прецеденты, будут ужесточение и новые статьи.
ИМХО, против таких помогло бы лишение прав за повторные грубые нарушения, в т.ч. зафиксированные камерами. И вплоть до уголовной ответственности за повторные нарушения уже без прав.
Но опять же обязательно поднимется вой про презумпцию и т.п.
Опять же, ИМХО, с презумпцией всё просто - либо владелец доказывает, что за рулём был не он и даёт показания на фактического водителя, либо виновен он. Вот, правда, насколько я знаю, таких механизмов нет ни в одной стране. Есть в Белоруси что-то похожее про изъятие авто при повторной пьянке за рулём. И там это работает.
В принципе есть ещё вариант, который более в правовом поле может быть - ответственность за ненадлежащий контроль за средством повышенной опасности. Т.е. если на твоей машине кто-то другой нарушает ПДД и ты не даёшь на него показания, то несёшь ответственность за то, что допустил такую возможность.