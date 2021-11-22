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Отбойник против быдла

Отбойник против быдла (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 16:44
Метки: авария   быдло   мажоры   
3048
6
1
Очередной блогер убился в Москве на Кутузовском проспекте.

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Метки: авария   быдло   мажоры   
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13k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Такой челендж "Убиться на Кутузовском".
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400
Mixan Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Чем их больше убивается ,тем чище Москва становится ..
Просто достали уже всех своими выходками ."ослоблогеры"..
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13k
Михалыч 51 минуту назад
Вот я не понимаю родителей. Я своим ни дорогие телефоны не покупаю (в воспитательных целях), ни тем более, дорогую спортивную машину не буду. А если бы ещё ребёнок начал что-то про гонки говорить, я бы ему права в зад засунул и машину бы он не увидел пока не поумнеет.
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353
Максим Максимов 55 минут назад
думаю, что гроб ему самой мягкой стекловатой заполнят
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9k
Леонович Час назад
Разрешите уже полиции стрелять на поражение при неповиновении. И не придётся уговаривать выйти из машины и бить стёкла дубинкой.
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921
diag Час назад
Штрафовать этих псевдогонщиков толку нету. Надо ударять по корням. Поскольку источник благосостояния этих мажоров родители, бить надо по их кошельку, по должностям, по привилегиям. Попался сынок чиновника - понижение папы по службе, а то и увольнение. Попался сынок олигарха- олигарху невъебенный штраф и лишение госконтрактов. Только это всё мечты.
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3k
lex445 2 часа назад
Кто-то же писал, что ФСО против отбойников. Потому, что по разделительной ездят наши "небожители"... (Мнение не моё, вольное изложение какого-то "иксперда").
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18k
babuby 2 часа назад
Я что-то отбойника там не увидел. Два серебристых автомобиля, это НЕ отбойник. Или автор простых людей, которые не блогеры, считает отбойниками для блогеров?
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3k
umorist 3 часа назад
Надо рядом с камерами контроля скоростного режима поставить пулемёты. Порог срабатывания сделать повыше (например, превышение свыше 50 км/ч). Будет меньше невинных жертв. А штрафы эти мажоры всё равно не платят.
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1k
Maxim 3 часа назад
Очередной любитель делать далеко идущие, но странные выводы.
Вот типа до сих пор подобных выходок не было, а теперь будут, причём обязательно несколько раз в год.
На самом деле каждая подобная выходка приближает очередное ужесточение наказаний и новые статьи.
Законодательство у нас развивается ровно тем же путём, что и в большинстве других стран, включая "светочей демократии". Прецедентно. Есть прецеденты, будут ужесточение и новые статьи.
Сейчас для таких мудаков есть только один вариант - накопленная критическая масса неоплаченных штрафов, когда уже всерьёз берутся приставы.
Но на каждое ужесточение обязательно поднимается вой, что государство опять обдирает бедных водителей. Ровно так же под каждым постом о видеокамерах на дорогах.
ИМХО, против таких помогло бы лишение прав за повторные грубые нарушения, в т.ч. зафиксированные камерами. И вплоть до уголовной ответственности за повторные нарушения уже без прав. Но опять же обязательно поднимется вой про презумпцию и т.п.
Опять же, ИМХО, с презумпцией всё просто - либо владелец доказывает, что за рулём был не он и даёт показания на фактического водителя, либо виновен он. Вот, правда, насколько я знаю, таких механизмов нет ни в одной стране. Есть в Белоруси что-то похожее про изъятие авто при повторной пьянке за рулём. И там это работает. В принципе есть ещё вариант, который более в правовом поле может быть - ответственность за ненадлежащий контроль за средством повышенной опасности. Т.е. если на твоей машине кто-то другой нарушает ПДД и ты не даёшь на него показания, то несёшь ответственность за то, что допустил такую возможность.
Собственно, ровно такие правила действуют в отношении хранения оружия.
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4k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
Тю,подумал что ещё один чёрный пакет примерил,а тут всё несвежего блохера палкой тыкают.
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58k
parallax 4 часа назад
Надо в первую очередь менять законы и прокуроров. Дегенераты игнорирующие ПДД, не должны иметь права вождения автомобиля.
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21k
ПаганецЪ 5 часов назад
(С) Позднее Песков прокомментировал публикацию сына и заявил, что юноша не сам писал этот текст. (/С)

Папаша в своём стиле.
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310
RedDym 5 часов назад
хмм... хороший челлендж запустили.
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−17
yuriy sibiryak 5 часов назад
скорей бы все убились ! (сыночки - мажорики!)
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Все люди равны, но некоторые равнее других.
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8k
кот базилий 5 часов назад
мики- у меня собаку так звали
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11k
Александр 6 часов назад
Проблема в продажности ментов. Начали бы сажать их, то не гоняли бы эти уроды.
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33
Golos 6 часов назад
Их целая армия без национальности, всех не переубить, отбойники не помогут-диаспора заступится.
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