"Я продолжу гонять": сын Пескова прокомментировал ДТП с участием знаменитого блогера

В сторис говорится, что каждый раз после аварии кого-то знакомых сын пресс-секретаря обещает себе ездить аккуратнее, но через пару дней это желание проходит и начинается опять то же самое.

«Я могу сказать одно: один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит» - говорится в сообщении.