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"Я продолжу гонять": сын Пескова прокомментировал ДТП с участием знаменитого блогера

"Я продолжу гонять": сын Пескова прокомментировал ДТП с участием знаменитого блогера (2 фото)

Автор:
21 ноября 2021 18:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дмитрий Песков   блогеры   дтп   кутузовский проспект   пресс-секретарь   смертельное дтп   
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В ночь на 21 ноября в сторис Мики Пескова, сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова появился скандальный пост. В нём Песков младший комментирует резонансное летальное ДТП, которое произошло вчера на Кутузовском с участием знаменитого автоблогера Саида Губденского. 
В сторис говорится, что каждый раз после аварии кого-то знакомых сын пресс-секретаря обещает себе ездить аккуратнее, но через пару дней это желание проходит и начинается опять то же самое. 
«Я могу сказать одно: один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит» - говорится в сообщении.
Вслед за сторис последовала реакция самого Дмитрия Пескова, он сообщил, что это писал не его сын. По словам пресс-секретаря, это был просто репост. Однако проницательные пользователи сети заметили, что в случае репоста в сторис инстаграм всегда видно аккаунт, с которого поделились публикацией. 

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Метки: Дмитрий Песков   блогеры   дтп   кутузовский проспект   пресс-секретарь   смертельное дтп   
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
Cторис...
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Мля, а по русски-то можно?
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803
-ШУТ- 2 минуты назад
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8k
кот базилий 3 минуты назад
Вот поэтому закон "об агрессивном вождении" принять не могут, как же сынок резвиться будет?
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29k
a.fey 4 минуты назад
Я понимаю, что человек любит скорость и адреналин. Но зачем же по улицам гонять, особенно без подготовки? Гибель Саида Губденского - это сочетание скорости и отсутствия умения ездить. Ну, заплатите немного денег, ехайте на гоночную трассу и там катайтесь. Благо, есть где ездить. Да и там подучат, если захотите. А то, например, приезжают "гонщики" на Игора Драйв, и на площадке Контраварийной Подготовки фишки сметают, а на "круге" вообще ни кто машину удержать не может.
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803
-ШУТ- 6 минут назад
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160
Аккаунт удален 6 минут назад
что еще за знаменитый автоплохер долайпоп, которые ПДД не соблюдает?
я о нем только вчера тут и узнал, где он знаменит, че делал?
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5k
ZmeyUA 14 минут назад
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455
Александр 15 минут назад
Лебединое Озеро покажут по телику, когда этот упырёнок сдохнет на асфальте?
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5k
ZmeyUA 17 минут назад
"От осинки не родятся апельсинки..." (с) Там и Лизанька не лучше..... Мажоры-с
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12k
Евгений 20 минут назад
Мики, учись у Саида, не повторяй его ошибок - х*ярь в столб, а не в людей.
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5k
Echo Полчаса назад
Мики, порадуй маму, выпились нах
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3k
Aristarx Полчаса назад
Хроники Марии Антуанетты
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75
Sergei Полчаса назад
Какие же всё таки они мрази...
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15k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Я только ЗА то, чтобы они продолжали гонять и самовыпиливаться. Только чтобы в стороне от нормальных людей.
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4k
Максим Демидов Полчаса назад
С одной стороны, я лично не против, чтобы юноша со странным именем "Мики" потакал своём уе@анским наклонностям, а если там ещё и папа будет рядом сидеть, то исключительно - "за"...
Но, мать твою, Мики!... (Сцуко, это погоняло из гей-тусовки, что ли!?...) Вокруг тебя живые люди, которые не подписывались быть декорациями твоих ГТА-сублимаций!!!..
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160
Аккаунт удален Максим Демидов 5 минут назад
микки, прям как имя какой нить тюремной сучки из американского фильма =)
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10k
3.6o6pa Полчаса назад
Мастер спорта по отмазкам ск...
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43k
Андрей Бертон 38 минут назад
Для таких, работают только законы физики.
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482
moishab 39 минут назад
Знаменитое говноблогер по имени Саид.
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2k
Anatoly Shestakov 39 минут назад
Папа лучше бы не отмазывал сына, а уму разуму научил.
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3k
Ivan 40 минут назад
Ну, пусть гоняет... Столб ему в помощь, а я посмеюсь искренне, как и с чурами вчерашними.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 43 минуты назад
Если сам Песков,находился бок о бок с Первым лицом государства ,на протяжении 20 месяцев НЕ вакцинированным,и это во время страшнейшей пандемии в жизни человечества, то думать о том ,что дети своего родителя будут ,что то делать согласно букве закона - просто смешно.
---
Но как не крути,мы все знаем,что *это другое* :-)
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Nika
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