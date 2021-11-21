"Я продолжу гонять": сын Пескова прокомментировал ДТП с участием знаменитого блогера

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В ночь на 21 ноября в сторис Мики Пескова, сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова появился скандальный пост. В нём Песков младший комментирует резонансное летальное ДТП, которое произошло вчера на Кутузовском с участием знаменитого автоблогера Саида Губденского.
В сторис говорится, что каждый раз после аварии кого-то знакомых сын пресс-секретаря обещает себе ездить аккуратнее, но через пару дней это желание проходит и начинается опять то же самое.
«Я могу сказать одно: один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит» - говорится в сообщении.
«Я могу сказать одно: один хер я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но всё же, я надеюсь, что эта ситуация кого-то всё-таки чему-то научит» - говорится в сообщении.
Вслед за сторис последовала реакция самого Дмитрия Пескова, он сообщил, что это писал не его сын. По словам пресс-секретаря, это был просто репост. Однако проницательные пользователи сети заметили, что в случае репоста в сторис инстаграм всегда видно аккаунт, с которого поделились публикацией.
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Мля, а по русски-то можно?
я о нем только вчера тут и узнал, где он знаменит, че делал?
Но, мать твою, Мики!... (Сцуко, это погоняло из гей-тусовки, что ли!?...) Вокруг тебя живые люди, которые не подписывались быть декорациями твоих ГТА-сублимаций!!!..
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Но как не крути,мы все знаем,что *это другое* :-)