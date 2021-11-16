Классная тачка, чувак! Гонки неумелых водителей на общественных дорогах

628
1
1
Лихачество на дорогах общего пользования до добра не доведет! Особенно, если под капотом достаточное количество лошадиных сил.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет
- Широкий и низкий DeLorean в стиле киберпанк с выставки SEMA 2021
- Такси на танке: веселые и уникальные поездки, но не самые плавные
- Прозрачный двигатель, снятый в режиме "Super Slo-Mo", позволяет наблюдать за процессом сгорания топлива
- Рестомод Chevrolet Corvette — классический внешний вид с современными обновлениями
12
Понравилось12
Новости партнёров
Наверное, на новенькую кофемолку снимали