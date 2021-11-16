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Классная тачка, чувак! Гонки неумелых водителей на общественных дорогах

Классная тачка, чувак! Гонки неумелых водителей на общественных дорогах (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 08:21
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   гонщик   лихач   неудача   фэил   
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Лихачество на дорогах общего пользования до добра не доведет! Особенно, если под капотом достаточное количество лошадиных сил.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   гонщик   лихач   неудача   фэил   
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Mowgley 2 часа назад
Качество видео радует.
Наверное, на новенькую кофемолку снимали
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