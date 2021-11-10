Система самонаведения: в Ярославле автомобилистка на полной скорости влетела в столб

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На проспекте Ленина в Ярославле 42-летняя женщина на кроссовере «Ниссан», объезжая затормозившие машины, на полном ходу врезалась в столб.
На кадрах видно, как женщина мчится по дороге, уходит вправо и врезается в столб. Серьезно в аварии она не пострадала.
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А? Что там? Авария кто-то врезался на авто в столб? Может сердце прихватило?
Может там переломы и дети в салоне? А-а-а, пох., идем мимо.......
Это вообще как?
Либо ей плохо стало, в дороге, либо явно отвлеклась на что-то.
Очень жаль