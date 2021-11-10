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Система самонаведения: в Ярославле автомобилистка на полной скорости влетела в столб

Система самонаведения: в Ярославле автомобилистка на полной скорости влетела в столб (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 13:26
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
1266
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На проспекте Ленина в Ярославле 42-летняя женщина на кроссовере «Ниссан», объезжая затормозившие машины, на полном ходу врезалась в столб.

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Метки: Nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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23  комментария
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63k
Нанук Паналык 2 часа назад
Поражает количество людей,бросившихся на помощь этой курице!
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1k
Палыч 5 минут назад
А какие у ниссана "ПОЛНАЯ скорость" и "ПОЛНЫЙ ход"?
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2k
Frank Borman 10 минут назад
Снайпер! Автоледя долго прицеливалась, и попала точно посередине столба.
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1k
Алексей Гулевич 11 минут назад
ничего не хочу сказать, да поздно там тормозила, в телефоне была, да не важно что, пусть даже курица - НО ... прошу заметить никто не пострадал и даже головняк только себе - я бы даже немного похвалил (пусть даже это случайно получилось) .... не как тут рядом пост с эвакуаторщиком, который на встречку лоб в лоб заепенил тазовода
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2k
Sergius SPb 21 минуту назад
Парень как киногерой, не обращает внимания "на взрывы" за спиной.))
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Кто же таким конченым права даёт ?
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6k
Николай 39 минут назад
прямой наводкой... бац бац..... и в точку...
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1k
Feathery Час назад
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2k
AndreyOnovamnado Час назад
Пересмотрел видео пару раз. Да она даже не тормозила! Стопари загорелись только перед самым ударом об столб.
Это вообще как?
Либо ей плохо стало, в дороге, либо явно отвлеклась на что-то.
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7k
Позитив 2 часа назад
хорошо вошла
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4k
Leonid 2 часа назад
Серьезно в аварии она не пострадала.
Очень жаль
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
тормозят трусы, я объезжаю в столб
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
И от куда он, этот столб, взялся.
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−17
Фома 2 часа назад
И никто не подошёл
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36k
kalinser 2 часа назад
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1k
Alexander 3 часа назад
Хорошо самоустранилась, молодец ! Но могла бы выбрать место не такое оживленное и бетонную стену, а то могла людей задеть, да и столб повредить ! ))
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7k
KarabasBarabas 3 часа назад
Интересно, а что она вообще планировала сделать? Самоубиться?
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57k
pynh 3 часа назад
у мужика, переходящего дорогу справа стальные яйки
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18k
СергейПименов 3 часа назад
Хорошо хоть не сбила никого.
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