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Какой неожиданный сюрприз: ДТП на парковке Соликамске

Какой неожиданный сюрприз: ДТП на парковке Соликамске (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   зеркала   нива   
658
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«ГАЗелист» недопонял намеренний невнимательного «Нивовода» и продолжил двигаться вперед. Надо отдать должное, через три минуты мужчины разъехались полюбовно.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   зеркала   нива   
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13  комментариев
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23k
Юрьевич 3 часа назад
За это надо пожизненно права отбирать. Человек не знает ни про поворотники, ни про зеркала... Хорошо что газель попалась, а не пешеход или велосипедист...
Жаль что у нас нет «Идиотен тест» как в Германии.
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5k
Вадик Полчаса назад
обычно когда хотят так припарковаться включают аварийку, типа внимание, маневрирую)
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970
Ольга 2 часа назад
Шевроле мотыляется из стороны в сторону без поворотников и не посмотрев в зеркала. Газель никак не могла предусмотреть такой маневр.
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9k
kaboza 2 часа назад
в конце прям интрига, либо логаны уипет, либо задом что то серебристое
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11k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Шнивоводу надо рассказать про указатели поворотов и о том, как ими пользоваться, пока этот оклунок худших дел не наворотил.
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17k
Dr.CrAzY 3 часа назад
ч.2 ст.12.27 КоАП - Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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