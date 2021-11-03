Какой неожиданный сюрприз: ДТП на парковке Соликамске

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«ГАЗелист» недопонял намеренний невнимательного «Нивовода» и продолжил двигаться вперед. Надо отдать должное, через три минуты мужчины разъехались полюбовно.
Авторский пост
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