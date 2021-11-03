Фара одна, зато какая: найден De Dion-Bouton со старинным «тюнингом»

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В конце позапрошлого века Франция была одной из ведущих в мире стран по уровню автомобилизации на душу населения, а ведущим автопроизводителем в стране была фирма De Dion-Bouton. Благополучно ныне забытая.
Самые ранние «самобеглые коляски», как их тогда называли, были скорее модным аттракционом для богатеньких аристократов, чем полноценным транспортным средством, и больше напоминали конную карету, с расположением водителя и пассажиров друг напротив друга. Так называемая схема Vis-à-Vis. Мотор находится по центру под сиденьем, рулевой вал как правило, уходил ровно в пол, в общем, вот как выглядел De Dion-Bouton Type L Vis-a-Vis 1902 года выпуска.
Увидев же эту уникальную «амбарную находку» с вышеуказанным названием, простоявшую в пыльном сарае более 70 лет я сильно удивился, и думал, что в описании какая-то ошибка. Хотя бы потому, что машина двухместная и сиденья расположены в ряд. Лишь узнав её историю, я понял, что всё верно.
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Машина действительно 1902 года, но в 1910-м она прошла реконструкцию, самодельный так сказать, рестайлинг.
Владелец изменил кузов, переоборудовав четырёхместную кибитку в двухместный родстер и установил новое рулевое управление. Спереди появился огромный прожектор, тогда еще с ацетиленовым светильником, позднее сменившимся шестивольтовой электролампочкой. Двигатель с трансмиссией остались без изменений, на своем месте.
Владелец изменил кузов, переоборудовав четырёхместную кибитку в двухместный родстер и установил новое рулевое управление. Спереди появился огромный прожектор, тогда еще с ацетиленовым светильником, позднее сменившимся шестивольтовой электролампочкой. Двигатель с трансмиссией остались без изменений, на своем месте.
Для его запуска нужно было крутить ручку, торчавшую с правой стороны кузова. Точь в точь как мы заводили в детстве механические игрушки, помните такие, где квадратный ключик вставлялся сбоку.
Радиатор находится спереди, вот как он выглядит
Характеристики мотора по сегодняшним меркам тоже выглядят игрушечными. Мощность в 6 лошадиных сил, при объеме 700 см3. Коробка передач двухступенчатая, привод на заднюю ось роликовой цепью, а к колёсам крутящий момент передается разгруженными полуосями. Шарнирами похоже служат тришипы, но точно утверждать не берусь.
Обратите внимание, задняя ось на 3/4-эллиптических рессорах. Распространенный в те годы тип подвески дарил превосходную мягкость хода и достался автомобилям в наследство от конных экипажей.
Насколько я понял, с 1930 года автомобиль принадлежит одной семье, и на ходу был до начала шестидесятых, время от времени участвуя на ретро-пробегах.
В дальнейшем он стоял в сарае, постепенно обрастая разным ненужным хламом и лишь недавно был извлечен на белый свет. Скорее всего пыльная находка будет выставлена на аукцион.
Я уверен - особая ценность этого автомобиля не в оригинальности, а в уникальном «тюнинге» 110-летней давности, потому что аутентичные De Dion-Bouton Vis-a-Vis прошедшие реставрацию существуют, даже в России парочка имеется, а этот такой – единственный.
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Метки: авто автомобили
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