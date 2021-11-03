Фара одна, зато какая: найден De Dion-Bouton со старинным «тюнингом»

Увидев же эту уникальную «амбарную находку» с вышеуказанным названием, простоявшую в пыльном сарае более 70 лет я сильно удивился, и думал, что в описании какая-то ошибка. Хотя бы потому, что машина двухместная и сиденья расположены в ряд. Лишь узнав её историю, я понял, что всё верно.