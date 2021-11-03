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Фара одна, зато какая: найден De Dion-Bouton со старинным «тюнингом»

Фара одна, зато какая: найден De Dion-Bouton со старинным «тюнингом» (15 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   
816
15
В конце позапрошлого века Франция была одной из ведущих в мире стран по уровню автомобилизации на душу населения, а ведущим автопроизводителем в стране была фирма De Dion-Bouton. Благополучно ныне забытая.
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Метки: авто   автомобили   
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Михайло Потапыч 3 часа назад
Если не ошибаюсь, такой кузов назывался runabout.
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